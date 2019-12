EBC obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2020 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na 2019 rok do 1,2% z 1,1% oczekiwanych we wrześniu br., obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2020 r. do 1,1% z 1,2% i jednocześnie podtrzymał prognozę 1,4% wzrostu na 2021 rok. EBC prognozuje na tym poziomie (1,4%) także wzrost w 2022 roku, poinformowała prezes EBC Christine Lagarde.

„W porównaniu do projekcji wrześniowej, prognoza wzrostu PKB została lekko zrewidowana w dół na 2020 rok. Ryzyka prognozy dla strefy euro dotyczą czynników geopolitycznych - związanych z rosnącym protekcjonizmem i wrażliwością rynków wschodzących - pozostają skierowane ‘ku dołowi’, choć są już mniej wyraziste” - powiedziała Lagarde.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,2% w 2019 r. (bez zmian wobec projekcji z września), 1,1% w 2020 r. (wobec 1% we wrześniu) i 1,4% w 2021 r. (wobec 1,5% we wrześniu) oraz 1,6% w 2022 roku.

ISBnews, KG