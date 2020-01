Polski sektor bankowy jest w okresie dojrzewania i stabilizacji. Na rynkach młodych, rozwijających się, pojawia się zwykle dużo banków o słabej pozycji i niewielkich strukturach, które następnie łączą się w większe organizmy i stabilizują kapitałowo. W Polsce przechodzimy dokładnie ten sam proces – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Piotr Kwiatkowski, prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska S.A.

O ile jeszcze pod koniec 2014 roku działało w Polsce 66 banków komercyjnych, obecnie mamy ich 34, przy czym wyraźnie wykształciła się grupa 6-7 największych banków zajmujących dominującą pozycję na rynku. Ta zmiana wynika głównie z konsolidacji i rozbudowywania struktur bankowych wokół kilku największych instytucji. To naturalne zjawisko obserwowane także na znacznie większych rynkach – pisze w tekście „Wysokie koszty dźwignią konsolidacji rynku bankowego” Piotr Kwiatkowski, prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska.

Pod pewnym względem jest to sytuacja korzystna, wpływa pozytywnie na stabilność i siłę systemu bankowego, jak również podnoszenie jakości oferowanych usług. Większe instytucje mają bowiem odpowiedni kapitał na inwestycje i rozwój. Można zauważyć, że banki mniejsze o niewielkiej bazie klientów i niższych przychodach – się o ile nie stoi za nimi jakiś silny partner – nie są w stanie wdrażać systemowo innowacyjnych technologii i produktów, gdyż koszt takich inwestycji jest dla nich zbyt duży. Dlatego na rozdrobnionym rynku oferta banków i jakość obsługi klienta stoi na niższym poziomie, niż w tych krajach, w których branża jest bardziej skonsolidowana.

Niewątpliwe wysokie koszty działalności, w tym wysokie koszty regulacyjne są czynnikiem eliminującym z rynku małe banki i prowadzącym do przejmowania banków mniejszych przez większe. Już obecnie pod tym względem Polska prześcignęła najbardziej rozwinięte państwa Unii Europejskiej – mamy wyższy wskaźnik koncentracji niż takie kraje jak: Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Włochy czy Francja. Zbyt silna konsolidacja rynku bankowego może jednak prowadzić do zjawisk negatywnych. Mała liczba banków na rynku będzie bowiem wpływać na spadek konkurencji i w konsekwencji prowadzić do procesów odwrotnych niż opisane powyżej – malejącej atrakcyjności rozwiązań produktowych, rosnących cen usług bankowych, a w skrajnym przypadku także do nadmiernego ograniczania dostępności produktów kredytowych.

Warto też zauważyć, że zbyt duże organizmy bankowe („too-big-to-fail”) mogą być zagrożeniem dla systemu finansowego i finansów publicznych, dlatego w wielu krajach trwa dyskusja na temat optymalnego rozmiaru banków. Wydaje się, że temat ten także w Polsce nabiera coraz większej wagi.

W powyższym kontekście, dyskutując o przyszłości sektora bankowego nie sposób pominąć otoczenia prawnego, w jakim działają banki. W porównaniu do wspomnianych wyżej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, w Polsce banki podlegają znacznie większym obciążeniom regulacyjnym. Wprawdzie wspólnym źródłem regulacji dla całej Wspólnoty jest prawo europejskie lub rekomendacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, jednak obciążenia i wymogi stawiane bankom w naszym kraju przez krajowe polskie instytucje nadzoru i stabilności sektora bezpieczeństwa (Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny) są większe niż w większości pozostałych krajów.

Przykładowo w obszarze wymogów kapitałowych w Polsce, w odniesieniu do kredytów detalicznych, dla celów pomniejszenia wagi ryzyka nie uznaje się zabezpieczeń rzeczowych innych, niż nieruchomości mieszkalne. Inna różnica dotyczy podatku bankowego: w naszym kraju obejmuje on wszystkie aktywa banków z wyjątkiem obligacji Skarbu Państwa, tymczasem np. na Węgrzech nie są nim objęte rozliczenia międzybankowe, zaś w Niemczech podatek obejmuje pasywa z wyłączeniem depozytów. Warto dodać do tego jedne z najwyższych na świecie składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wysokie wymogi kapitałowe stawiane bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kolejnym problemem są nowe lub często zmieniające się przepisy i wymagania formalno-prawne. Efektem tych zmian jest konieczność przeznaczania wysokich nakładów na obowiązkowe inwestycje w obszarze rozwoju i aktualizacji systemów informatycznych. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że połowa wdrażanych projektów w bankach, to zmiany obligatoryjne, wynikające z regulacji prawnych, w tym powiedzmy otwarcie - głownie z regulacji wdrażanych przez Unię Europejską. Często są to zmiany niezwykle kosztowne prowadzące do dalszego spadku rentowności prowadzonej działalności i obniżania zysków banków do poziomu uniemożliwiającego samodzielną budowę bazy kapitałowej niezbędnej do rozwoju działalności kredytowej.

Naturalnie nie można stawiać postulatu całkowitego uwolnienia rynku i zniesienia wszelkich regulacji. Nie podlega żadnej dyskusji, że określenie ram działalności bankowej jest konieczne, choćby ze względu na stabilność systemu i bezpieczeństwo klientów. Regulacje wymuszają także technologiczny rozwój całej branży. Pytanie tylko, czy wahadło regulacyjne w Polsce nie wychyliło się jednak zbyt mocno… To pytanie wydaje się zasadne zwłaszcza w kontekście dylematu, przed jakim stoi cała branża: banki jako instytucje komercyjne muszą gwarantować swoim właścicielom racjonalny zwrot z zaangażowanego kapitału, płacąc przy tym podatki i wysokie opłaty, a jednocześnie gwarantować „na swój koszt” stabilność całego sektora bankowego będącego elementem systemu bezpieczeństwa strategicznego państwa. Można tu dostrzec pewien wewnętrzny dysonans, który z czasem będzie narastać o ile polityka państwa w tym zakresie się nie zmieni. Dziś wszystkie te cele daje się jeszcze pogodzić, ale koszty działalności banków i utrzymania bezpieczeństwa oraz stabilności systemu stale rosną, w przeciwieństwie do rentowności biznesu bankowego. Oczywiście duży wytrzyma więcej, pierwsze więc będą znikać banki małe i średnie.

Jestem daleki od oczekiwania, że to państwo powinno płacić bankom. Na pewno jednak potrzebna jest pogłębiona analiza tej sytuacji i znalezienie złotego środka. Jeśli komercyjne banki rzeczywiście mają pełnić pewne funkcje związane z bezpieczeństwem finansowym państwa, to nie powinny ponosić wszystkich kosztów z tym związanych. Ich prywatni inwestorzy kierują się bowiem innymi oczekiwaniami. W dłuższej perspektywie taki brak równowagi może prowadzić do nadmiernej konsolidacji, a na dalszym etapie poważnych perturbacji w całym systemie finansowym państwa.

