Orlen odpowiada Wyborczej

PKN Orlen w specjalnym oświadczeniu odniósł się do spekulacji „Gazety Wyborczej”.

Jak czytamy w oświadczeniu PKN Orlen:

Sugestie i spekulacje zawarte w artykule pt. „Patriotyczny ekogroszek”, który ukazał się 21.10.2020 w Gazecie Wyborczej dotyczące rzekomej sprzedaży węgla na stacjach ORLENu nie mają pokrycia w faktach i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Jak wskazał Orlen w odpowiedzi na zarzuty gazety ekogroszek oferowany na niektórych stacjach koncernu produkowany jest przez polską firmę Sobianek i, zgodnie z zapewnieniem producenta, nie jest on produkowany z rosyjskiego węgla.

Co więcej oferowany produkt cechuje się niską zawartością siarki, a spalany w specjalnych piecach z podajnikiem, emituje znacznie mniejszą, w porównaniu do pieców rusztowych, emisję gazów cieplarnianych przy zachowaniu dużej sprawności kotłów, wynoszącej nawet do 90 proc.

Jak dodaje Orlen:

Wybór dostawcy poprzedziły analizy rynku oraz badania laboratoryjne, które potwierdziły bardzo wysokie parametry jakościowe produktu.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest poniżej:

PKN Orlen/ Twitter/ as/