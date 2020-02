MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów

Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić na rynek nowe lub znacząco unowocześnione produkty, wyroby bądź usługi mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach programu „Badania na rynek”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma do rozdysponowania na ten cel 750 ln zł, a wnioski można składać do 23 kwietnia, poinformowała instytucja.

W tegorocznych konkursach można uzyskać wsparcie innowacyjne na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Zgłaszane projekty powinny być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na zlecenie. W programie mogą wziąć udział także przedsiębiorcy, którzy zakupili wyniki takich prac.

Celem programu „Badania na rynek” jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze. Co ważne, innowacja produktowa lub procesowa musi mieć poziom co najmniej krajowy – powiedziała dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach Izabela Wójtowicz, cytowana w komunikacie.