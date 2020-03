Polski węgiel ma nowego wroga

Chris Hohn to brytyjski miliarder i właściciel funduszu hedgingowego Children’s Investment Fund (TCI). Teraz objawił się jako zajadły wróg węgla!

Hohn chce by inwestycje w węgiel były zamrożone - postuluje by banki klasyfikowały kredyty udzielane takim przedsięwzięciom jako pożyczki wysokiego ryzyka.

To może być problemem dla polskiego węgla. Jak argumentuje Hohn:

Węgiel jest największym źródłem emisji gazów cieplarnianych na świecie, a regulatorzy i system finansowy nie zajmują się odpowiednio ryzykiem jego dalszego wykorzystania w energetyce

Chce on też by organy regulacyjne zmusiły banki do publicznego ujawnienia swej ekspozycji na węgiel.

Czy polski węgiel ma nowego, potężnego wroga?

spidersweb/ as/