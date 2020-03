Alkoholu w piwie coraz mniej. Polacy rozsmakowują się w piwach bezalkoholowych

W Polsce spada sprzedaż piw alkoholowych, umacnia się natomiast pozycja piw bezalkoholowych – to już stały, widoczny trend. W 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego wolumen czystego alkoholu sprzedawanego w postaci piwa zmniejszył się aż o 1,6 proc.

Wielkość sprzedaży piwa zmniejszyła się w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego o 0,5 proc. Natomiast wartość sprzedaży zwiększyła się o 3,4 proc.

Eksperci od kilku lat obserwują również trend spadkowy, jeśli chodzi o średnią procentową zawartość alkoholu w piwie. Wartość ta systematycznie spada od kilku lat, co zauważają analitycy firmy Nielsen, którzy śledzą rynek.

Klienci przechodzą coraz częściej w stronę piw premium, specjalności i piw bezalkoholowych. Innymi słowy – piją nieco mniej piwa, ale za to znacznie lepszego. Piwa bez alkoholu stały się częścią życia codziennego i nie jest to z pewnością chwilowa moda. Jako branża możemy być dumni z tego, że oferujemy klientom bardzo duży, zróżnicowany pod względem smaku, wybór piwa bezalkoholowego, – mówił Paul Davies, prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, podczas spotkania z dziennikarzami.

Zauważalny jest zdecydowany wzrost sprzedaży jeśli chodzi o piwa bezalkoholowe, a z drugiej strony spadek jeśli chodzi o piwo mocne.

Z analiz firmy Nielsen wynika, że piwa 0,0% ugruntowały swą pozycję na rynku na tyle, że śmiało można je zaliczyć do odrębnej, silnej kategorii. Obecnie stanowią już niemal 5 proc. rynku piwa i taki sam odsetek w odniesieniu do całego rynku napojów bezalkoholowych.

Niekorzystne regulacje

Wyzwania stojące przed branżą związane są sprzed wszystkim z rosnącymi kosztami oraz w ogromnym stopniu ze zmianami związanymi z ustawodawstwem: przede wszystkim 10-procentowym wzrostem akcyzy i planowaną opłatą cukrową. W obu przypadkach chodzi przede wszystkim o zbyt szybkie tempo wprowadzanych zmian i trudności związane z dostosowaniem się do nich branży piwnej.

Te zmiany oznaczają zagrożenie dla stabilizacji na naszym rynku, a podatek cukrowy będzie miał na pewno wpływ na wszystkie bezalkoholowe piwa smakowe, które stanowią ¾ wolumenu piw 0,0% – podkreślił Paul Davies.

Inne obserwowane wyzwania to: kumulacja wyższych kosztów produkcji, takich jak koszt energii i kosztów pracy.

Tworzenie systemu gospodarki odpadami

Obok tak istotnych kwestii regulacyjnych, jak podwyżka akcyzy, czy obecnie planowana opłata cukrowa, znaczenie mają też zbliżające się zmiany w systemie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Wskazywał na nie podczas spotkania Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.

Patrząc na wyzwania legislacyjne – największy wpływ na funkcjonowanie naszej branży będzie miało stworzenie w Polsce nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Jest to rozwiązanie, które Polska będzie wdrażała, implementując dyrektywę UE o rozszerzonej odpowiedzialności producenta - mówił podczas spotkania prasowego. Zmiany będą dotyczyły przemysłu i producentów, ale także konsumentów, którzy są odbiorcami produktów w opakowaniach – zaznaczył. Jesteśmy jedynym przemysłem, który na taką skale i tak powszechnie stosuje butelki zwrotne, wielokrotnego użytku wskazywał również Dyrektor ZPPP

Zgodnie z wytycznymi UE – zapobieganie powstawaniu odpadów to główny cel nowych rozwiązań.

Butelka wielokrotnego użytku, która wiele razy funkcjonuje na rynku, to najbardziej ekologiczny sposób dostarczenia produktu, ponieważ zapobiega powstawaniu nowych odpadów. Drugim ważnym celem jest zapewnienie żywotności opakowania. Chodzi o to, by sprawić, aby jak najwięcej odpadów odzyskiwać, czy poddać recyklingowi – wyjaśnia.

W Ministerstwie Klimatu trwają nadal prace nad projektem ustawy o gospodarce odpadami.

Sygnalizuję już, że będzie to spore wyzwanie dla branży piwowarskiej – mówił Bartłomiej Morzycki,

W jakich opakowaniach sprzedawane jest w Polsce piwo?

Wielkość produkcji piwa w Polsce w skali roku to ok. 38 mln hl, a struktura sprzedaży ze względu na opakowania wygląda następująco: 45 proc. to butelki wielokrotnego użytku, 5 proc. - to butelki bezzwrotne, 45 proc. to puszki, a 5 proc. to opakowania KEG.

W butelkach wielokrotnego użytku sprzedawanych jest 3,4 mld sztuk piwa rocznie. Zastąpienie butelek wielokrotnego użytku przez butelki bezzwrotne oznaczałoby dodatkowe 1 mln ton szkła do recyklingu rocznie.

Rocznie w Polsce wprowadza się ok. 1,2 mln ton szkła. Ewentualne zastąpienie butelki wielokrotnego użytku przez butelkę bezzwrotną podwoiłoby tę ilość – podkreślił Bartłomiej Morzycki.

Dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie wskazywał, że stosowanie opakowań wielokrotnego użytku istotnie zmniejsza masę odpadów opakowaniowych, a funkcjonujący już system jest bardzo efektywny – ponad 90 proc. opakowań wraca do producenta.

Dla upowszechnienia systemu konieczne są zachęty ekonomiczne dla producentów i zaangażowanie handlu w obrót tego rodzaju opakowaniami – brak konieczności okazywania paragonu. Aby optymalizować system i ograniczać koszty, konieczne jest maksymalne skracanie drogi obrotu opakowaniami – wymienił. Opakowania wielokrotnego użytku są najbardziej ekologicznym rozwiązaniem z punktu widzenia troski o środowisko. Nowy system powinien promować stosowanie opakowań wielokrotnego użytku, a nie tylko samą zbiórkę odpadów opakowaniowych. Państwo natomiast powinno stworzyć takie mechanizmy, które zachęcą inne branże do stosowania opakowań zwrotnych - podsumował Dyrektor ZPPP..

Polscy piwosze coraz lepiej poinformowani

Warto podkreślić, że branża piwowarska to pierwszy sektor alkoholowy w Polsce, który zamieszcza na etykietach swoich produktów pełny skład i wartość kaloryczną. Wszystko za sprawą podpisanego z inicjatywy stowarzyszenia The Brewers of Europe porozumienia o dobrowolnym zobowiązaniu do podawania tych informacji na wszystkich opakowaniach piwa. Członkowie Związku Browary Polskie, który należy do tej organizacji, wywiązali się z tego zobowiązania już w 2019 roku, czyli znacznie przed wyznaczonym przez The Brewers of Europe terminem (2022).

(GR) Artykuł powstał we współpracy z partnerem komercyjnym.