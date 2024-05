Sprzedaż detaliczna. Polacy trzymają się za kieszeń!

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,1 proc. r/r w kwietniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,8 proc.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,1 proc. (wobec spadku o 7,3 proc. w kwietniu 2023 r.). W porównaniu z marcem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 1,8 proc.. W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,0 proc. (wobec spadku o 4,8 proc. w analogicznym okresie 2023 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2024 r. była o 3,5 proc. niższa w porównaniu z marcem 2024 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w kwietniu była wyższa niż przed rokiem o 4,3 proc. i spadła o 0,9 proc. m/m, podano także.

„W kwietniu 2024 r. znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowały podmioty z grup: ‘pojazdy samochodowe, motocykle, części’ (o 33,8 proc.), ‘pozostałe’ (o 29,7 proc.), ‘paliwa stałe, ciekłe, gazowe’ (o 11,9 proc.). Przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy o największym udziale w sprzedaży detalicznej ‘ogółem’ - ‘żywność, napoje i wyroby tytoniowe’ wykazały spadek o 6,8 proc., co było spowodowane m.in. wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych w 2024 r.” - czytamy dalej.

Konsumenci nie wykazują chęci do zakupów

„Polski konsument wciąż nie wykazuje dużej chęci do zakupu towarów, a wzrost pensji przeznacza głównie na oszczędności lub usługi, takie jak turystyka. Może to być długofalowy trend wynikający ze starzejącego się społeczeństwa, większej ilości wolnego czasu oraz niższego wskaźnika dzietności. Zagłębiając się w szczegóły, sprzedaż odzieży nadal wygląda bardzo słabo, natomiast meble, RTV i AGD pozostają pod presją spowolnienia na rynku mieszkaniowym. W segmencie żywności widać, że efekt wcześniejszej Wielkanocy oraz przywrócenie stawek VAT na żywność przesunęły popyt na marzec, co spowodowało znaczące spadki zakupów żywności w kwietniu. Pozytywnie należy ocenić coraz silniejsze ożywienie w branży motoryzacyjnej” – skomentował dane dyrektor zarządzający platformy inwestycyjnej Portu Mikołaj Raczyński, CFA.

ISBnews, sek

