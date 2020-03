ORLEN podwoi produkcję płynu do dezynfekcji rąk

Zakład ORLEN Oil w Jedliczu wyprodukuje dwa razy więcej płynu do dezynfekcji rąk. Zgodnie z zapowiedziami produkcja płynu w marcu osiągnie poziom 2,5 mln litrów, natomiast w kwietniu do Agencji Rezerw Materiałowych, innych instytucji oraz klientów indywidualnych trafi ok. 5 milionów litrów produktu.

Jest to możliwe dzięki uruchamianemu właśnie w Jedliczu drugiemu zbiornikowi na płyn, o pojemności 350 m³, dzięki któremu produkcja i konfekcjonowanie będzie odbywać się w trybie ciągłym, z wydajnością ok. 1,2 mln litrów na tydzień.

Zapotrzebowanie na płyn do dezynfekcji rąk jest olbrzymie, dlatego od początku robimy wszystko żeby systematycznie zwiększać jego dostępność. W ciągu zaledwie 10 dni przestawiliśmy produkcję w Zakładzie Jedliczu i uruchomiliśmy dystrybucję. W tym czasie intensywnie inwestowaliśmy również w rozwój linii produkcyjnych i teraz możemy zwiększyć produkcję płynu o 100 proc. osiągając miesięczną wydajność na poziomie 5 milionów litrów. W ten sposób jeszcze bardziej angażujemy się w działania rządu zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego kraju – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Od momentu uruchomienia produkcji, PKN ORLEN dążył do zwiększania wolumenów dostaw na potrzeby instytucji państwowych i klientów. Pierwsza partia płynu trafiła do Agencji Rezerw Materiałowych, która przekazuje go na potrzeby szpitali, przychodni i instytucji publicznych. Z kolei na stacje ORLEN w całej Polsce trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk. Dystrybucja płynu prowadzona jest w trybie ciągłym.

Orlen, który na masową skalę zaczął produkcję tak potrzebnego teraz płynu dezynfekującego pokazał, że mobilność produkcji w czasie kryzysu epidemicznego jest niezwykle cenna. To realna pomoc dla szpitali, służb porządkowych, dla wszystkich Polaków. W taki sposób spółki skarbu państwa celująco zdają egzamin z solidarności z potrzebującymi – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin komentując decyzję zarządu PKN Orlen.

Do produkcji płynu do dezynfekcji rąk wykorzystywany jest etanol (70 proc. składu), woda oraz alkohol izopropylowy, gliceryna i substancje zapachowe. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zezwolił ORLEN OIL na użycie do produkcji płynu do dezynfekcji rąk etanolu o jakości farmakopealnej, tj. nieposiadającego certyfikatu Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA. Spełnia on wymogi najwyższej jakości farmaceutyczno-kosmetycznej. W obecnej sytuacji rynkowej etanol o jakości farmakopealnej w ostatnich dniach był tańszy i szerzej dostępny niż etanol certyfikowany przez ECHA.

Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Produkcja ruszyła 12 marca br.

W proces wytwarzania płynu dezynfekującego zaangażowana jest spółka ORLEN Laboratorium, której Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu wdrożyła analizy laboratoryjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu wytwarzania w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL.