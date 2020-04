Zdalne podpisywanie umów dla klientów firmowych Banku Pekao

Bank Pekao S.A. w czasach pandemii zwiększa możliwości korzystania z usług bankowych dla przedsiębiorców. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce uruchomił proste i bezpieczne rozwiązanie pozwalające na całkowicie zdalne podpisywanie umów, aneksów i składanie dyspozycji przez klientów korporacyjnych i MŚP.

W systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 klienci firmowi banku mogą na odległość podpisać umowy dotyczące szerokiego spektrum produktów, jak rachunki bankowe, karty, kredyty, gwarancje czy akredytywy. Proces obejmuje umowy, które mogą być zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności. Bank Pekao honoruje podpisy elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika w systemie PekaoBiznes24, nie tylko podpisy kwalifikowane.

Jak powiedział Marek Lusztyn, Prezes Zarządu Banku Pekao:

W czasie stanu epidemicznego zachęcamy klientów do pozostawania dla ich bezpieczeństwa w domach, ale chcemy, by w tych trudnych warunkach mieli możliwość skorzystania z pełnej palety naszych usług w sposób szybki i bezpieczny. Dlatego poszerzamy naszą bankowość internetową o nowe możliwości

Usługa jest prosta i bezpieczna. W przypadku dyspozycji klient przygotowuje dokument, podpisuje go w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przekazuje do banku - do realizacji. Bank informuje o zrealizowaniu dyspozycji za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24.

W przypadku umów lub aneksów Bank Pekao przekazuje klientowi przygotowane dokumenty, a on następnie odsyła podpisaną elektronicznie dokumentację. Klient jest informowany o podpisaniu umowy lub aneksu przez bank za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24.

Pekao/ as/