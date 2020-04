Kwieciński ostro o Niemczech: To adwokaci Rosjan

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany przez Informacyjną Agencję Radiową, ostro krytykuje rząd Niemiec w sprawie spornego projektu gazociągu Nord Stream 2

Wyłączenie Nord Stream 2 spod prawa europejskiego jest zamiarem strony rosyjskiej, czyli podmioty niemieckie, instytucje niemieckie chcą wyraźnie reprezentować interesy rosyjskie i nam się to nie podoba – powiedział Jerzy Kwieciński w rozmowie z Polskim Radio cytowany przez IAR.

Dyrektywa gazowa została zrewidowana. Niemcy domagają się derogacji dla Nord Stream 2 spod dyrektywy gazowej, która przez to nie zmusiłaby już Rosjan do dostosowania się do przepisów antymonopolowych. Przepisy miały ograniczyć wpływ Gazpromu na europejską infrastrukturę. W ten sposób zwiększy się rentowność rosyjskiego przedsięwzięcia i nie opóźni się już bardziej budowa - inwestycja jest już spóźniona o rok i ma być gotowa do końca 2020 roku lub do pierwszego kwartału 2021 roku.

IAR, mw