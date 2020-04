333 mln akcji Energi w rękach Orlenu

PKN Orlen objął w wezwaniu 333.313.082 udziałów Energi - podało w poniedziałek Biuro Maklerskie PKO BP.

Zapisy na akcje Energi w ramach wezwania Orlenu trwały od 31 stycznia do 22 kwietnia.

Jak poinformował BM PKO BP przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania było 33.533.320 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 33.533.320 głosów (akcje objęte zapisami w dniach 31 stycznia - 9 kwietnia), 152.851.762 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 152.851.762 głosów (akcje objęte zapisami od 10 do 22 kwietnia) i 144.928.000 akcji niezdematerializowanych, uprawniających do 289.856.000 głosów (akcje objęte zapisami w dniach od 10 do 22 kwietnia 2020 r.).

Wcześniej skarb państwa, mający ponad 50 proc. akcji Energi i blisko jedną trzecią głosów na WZA, odpowiedział na wezwanie Orlenu, sprzedając 213.326.316 walorów za 1 mld 781 mln zł.

W połowie kwietnia PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł.

31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą. W związku z decyzją Komisji Europejskiej spełnił się warunek prawny wezwania.

