Czy susza uderzy w energetykę?

Instytucje analityczne Ministerstwa Środowiska dobitnie informują, że Polska będzie odczuwać zmiany klimatu, które są nieuchronne.

Do pewnego stopnia widoczne są już teraz – każdej zimy, kiedy nie ma śniegu i w lecie przy niekończących się ulewach. Oprócz tego świadczą o tym ekstremalne zjawiska pogodowe. Pierwsze z nich – huragany czy burze piaskowe – mogliśmy już zaobserwować w Polsce.

– Zmiana klimatu to zjawisko, które już teraz ma miejsce. Polska powinna już dawno rozpocząć proces zabezpieczania się przed jego skutkami. Do pewnego stopnia przygotowujemy się już teraz – powiedział Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert.

Opracowywane są plany zmian w rolnictwie oraz gospodarce wodnej. Dotyczy to także reform energetyki, które pozwolą na dostosowanie się do zmian i zaadaptowanie do nowych warunków klimatycznych. Te z kolei zmienią funkcjonowanie wielu sektorów, w tym także rolnictwa. Przy upałach, gdzie temperatury będą sięgały nawet 40 stopni Celsjusza – praca rolnicza będzie wyglądała zupełnie inaczej niż dotychczas. Energia także nie będzie konsumowana tak, jak do tej pory – kiedy była potrzebna głównie w okresie grzewczym w czasie zimy. Niedługo konieczne okaże się wykorzystywanie jej do ochładzania powietrza w szczytach letnich. Zmiany te są już prognozowane w wielu instytucjach. Chociaż powstają plany na okoliczności nowych warunków klimatycznych, wciąż brakuje odpowiedniej polityki środowiskowej na skalę całego kraju. Nadal nie ma jednego dokumentu, w którym zawarty byłby polski plan reagowania na postępujące już zmiany klimatu. Wskazane jest więc stworzenie konkretnej strategii adaptacyjnej i mitygacyjnej w kwestii klimatu w Polsce.