Jedzący mięso są zdrowsi psychicznie

Osoby jedzące mięso są zdrowsze psychicznie w porównaniu do wegetarian. Mają także znacznie mniejsze wskaźniki lub ryzyko depresji i lęków. Z analizy badań wynika, że „mięsożerni” mają też mniejsze skłonności do samookaleczania się i samobójstw. Do takich wniosków doszli naukowcy z USA po przeanalizowaniu wyników 18 różnych badań przeprowadzonych na grupie ponad 160 tys. ochotników

Autorzy opracowania odkryli m.in., że jeden na trzech wegetarian cierpi na depresję lub lęki. W porównaniu do osób jedzących mięso, wegetarianie dwa razy częściej przyjmowali leki na receptę przeciwko chorobom psychicznym. Amerykańscy badacze doszli też do wniosku, że wegetarianie byli dwa do trzech razy bardziej skłonni do myślenia o samookaleczaniu się i samobójstwach. Z przeprowadzonej analizy wynika też, że wykluczenie jakiejkolwiek grupy żywności z diety, a zwłaszcza mięsa i drobiu, wiązało się ze zwiększonym prawdopodobieństwem zaburzeń psychicznych.

Chociaż ryzyko i korzyści związane z dietami wegańskimi i wegetariańskimi stanowią przedmiot debaty od stuleci, nasze wyniki pokazują, że osoby jedzące mięso żyją w lepszym zdrowiu psychicznym. Kwestię zdrowia psychicznego należy także brać pod uwagę przy ocenie poszczególnych wzorców żywieniowych - powiedział Edward Archer, dyrektor ds. Naukowych w EvolvingFX i jeden z autorów badania.

Podobnego zdania jest inny z badaczy:

Jeśli chcesz uniknąć zwiększonego ryzyka depresji, lęku i samookaleczenia się, jedz mięso. Jeśli zaś jesteś wegetarianinem lub weganinem ze względów etycznych, powinieneś dodatkowo zainwestować w strategię ochrony swojego zdrowia psychicznego - dodał Aseem Malhotra, kardiolog konsultant NHS

Badanie zostało częściowo sfinansowane z grantu badawczego „Beef Checko”, przez National Cattlemen’s Beef Association w USA. Zgodnie z założeniami badania, sponsor nie odgrywał żadnej roli w projekcie badania, gromadzeniu danych, analizie i interpretacji danych ani pisaniu końcowego raportu.

portalspozywczy.pl, tandfonline.com/ mk

