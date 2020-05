Uczniowie jednak wrócą do szkół jeszcze w czerwcu?

W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca – poinformowała rzecznik MEN Anna Ostrowska W rozmowie z Tvp.info. Tym samym zdementowała doniesienia, że szkoły miałyby pozostać zamknięte do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych.

Wcześniej wiceminister edukacji Maciej Kopeć mówił o rozporządzeniu, które przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego. I ta informacja obiegła już media.

okazuje się jednak, że wymieniona data była jednym z rozpatrywanych wariantów.

Z kolei z rozmów portalu wgospodarce.pl z rodzicami wynika, że część z nich, zwłaszcza ci, którzy mają młodsze dzieci spodziewa się dopiero w przyszłym tygodniu ściślejszych informacji uzyskanych wprost ze szkół. Pojawia się też nowy termin - zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Zajęcia stacjonarne w szkołach nie odbywają się od 12 marca - trwa nauczanie zdalnie. Od 6 maja dopuszczono możliwość otworzenia żłobków i przedszkoli.

W wydanym oświadczeniu rzecznik MEN Anna Ostrowska przekazała, że ograniczenie funkcjonowania szkół będzie przedłużone do 7 czerwca.

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca” – wyjaśniła.

TVP Info przytacza dalszą wypowiedź. Od 18 maja będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a od 25 maja – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy uczniowie będą się uczyli na odległość, czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS” – zaznaczyła Ostrowska.

TVP InFo/Radio Zet/informacje własne/gr