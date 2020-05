Terminal LNG dla Grupy Lotos coraz bliżej realizacji

Zakończono studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku dla Grupy Lotos (GL). Kolejnym krokiem jest decyzja inwestycyjna. Byłby to pierwszy tego typu obiekt w Polsce - poinformowała spółka

Grupa Lotos wyjaśniła w komunikacie prasowym, że inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym i oraz wzmocni pozycję koncernu jako lidera w dziedzinie paliw alternatywnych.

Projekt budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku Grupa Lotos analizuje w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Będzie on stanowił bazę przeładunkową oraz logistyczną dla LNG, które zostanie dostarczone np. na stacje paliw, do bunkrowania statków lub do instalacji off-grid (poza siecią gazu ziemnego). Transport LNG z zachowaniem jego parametrów jest możliwy dzięki specjalistycznym cysternom oraz kontenerom kriogenicznym - podała spółka.