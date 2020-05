Nowy gazociąg da nam całkowitą niezależność

Gazociąg z szelfu norweskiego Baltic Pipe da nam całkowitą niezależność w kwestii dostaw gazu; od 2022 roku to my będziemy decydowali, czy podpiszemy kontrakt z rosyjskim dostawcą czy nie, do tej pory nie było alternatywy - podkreślił prezydent Andrzej Duda

Prezydent mówił w Polskim Radiu, że gazoport w Świnoujściu już w olbrzymim stopniu wzmacnia suwerenność energetyczną Polski, ponieważ możemy odbierać gaz skąd chcemy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych.

Jak zaznaczył, do tej pory Polska musiała podpisywać te kontrakty ze stroną rosyjską, dlatego, że nie było alternatywy, a gaz jest niezbędny.

A tymczasem tworzymy właśnie to, że od 2022 roku to my będziemy decydowali, czy podpiszemy czy nie, czy weźmiemy ten gaz z tego kierunku czy weźmiemy z innego kierunku. I to jest prawdziwa suwerenność, to jest prawdziwa dywersyfikacja dostaw i to jest stawianie Polski i nas wszystkich w zupełnie innej sytuacji niż to miało miejsce dotąd, kiedy płaciliśmy za gaz i płacimy więcej niż Niemcy - zaznaczył Duda.