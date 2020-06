Prezydent zainaugurował budowę nowego mostu na Wiśle [VIDEO]

Właśnie w tym miejscu wybudowany zostanie most, który połączy dwa brzegi Wisły, co ułatwi życie mieszkańcom. Jest to jedna z 20 wielkich inwestycji w naszym kraju, w ramach programu Mosty dla Regionów — podkreślił prezydent Andrzej Duda, podczas konferencji prasowej na terenie budowy nowej przeprawy mostowej na rzece między miejscowościami Antoniówka Świerżowska a Świerże Górne.

Wielkie programy służą regionom i meszkańcom. Myślimy o rozwoju - mówił Andrzej Duda.

To jeden z 20 wielkich mostów w Polsce, które połączą brzegi rzek, można powiedzieć, że ta inwestycja ma dwa oblicza. Symboliczne - nie bez przyczyny powiedziałem 81 lat. Dokładnie 81 lat temu otwarto most maciejowicki, który do tej pory nie został odtworzony. Wtedy budowany był z myślą o wojnie. Dziś mamy inny cel. Dziś nie mamy na myśli celów wojennych i wojskowych. Mamy na myśli cele finansowe. On przelicza się na pieniądze, które będą płynęły z rozwoju gospodarczego, że będzie łatwiej o miejsca pracy, będzie większa mobilność, nie trzeba będzie jeździć dookoła, by przedostać się na drugi brzeg — mówił prezydent. Życzę państwu i sobie, żebyśmy spotkali się tu w czerwcu 2025 roku, kiedy ten most będzie otwierany. Z przyjemnością przyjadę na otwarcie tego mostu — dodał Andrzej Duda.

wpolityce.pl/tTwitter?Andrzej Duda/PAP FOTO/gr