Prezydent: Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje

-Zaczyna się ostatni tydzień kampanii. Chcę go otworzyć poprzez pewnego rodzaju podsumowanie. Podczas podróży wielokrotnie słyszałem od ludzi, że jestem Prezydentem Polskich Spraw. Mówią „pan jest prezydentem polskich spraw” i może rzeczywiście tak jest - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas swojego oświadczenia.

Może dzięki temu, że przez ostatnie 5 lat zajmowałem się po prostu polskimi sprawami. Prowadzę polskie sprawy i chciałbym je prowadzić nadal. Te najistotniejsze sprawy można podzielić na pięć grup: to kwestia rodziny, kwestia bezpieczeństwa, to kwestia pracy, to inwestycje i godność” - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podkreślał:

Mama, tata, dzieci, ale mówię, że to również dziadkowie, seniorzy, rodzina wielopokoleniowa. Z reguły te kontakty są bardzo ścisłe. Dziadkowie wspierają swoje dzieci, opiekują się wnukami, kiedy przychodzi taki czas, to wnuki i dzieci opiekują się dziadkami do ostatniego dnia. To jest właśnie polska rodzina. Ta rodzina przed 2015 r. była nieraz w bardzo trudnej sytuacji. Mieliśmy 800 tys. niedożywionych dzieci. Pamiętam, jak politycy dzisiejszej opozycji szydzili o szczawiu i mirabelkach. (…) Polska rodzina została przeniesiona na inny, nieporównywalnie wyższy poziom, niż to było przed tym, zanim państwo wybrali mnie na urząd prezydenta. Ale dzisiaj trzeba chronić rodzinę. Dlatego przyjąłem Kartę Rodziny.

Przypomniał:

Polska to już nie jest rosyjska strefa wpływów, ale wolny kraj, który jest w NATO. Cieszę się, że budując polskie bezpieczeństwo udaje się umacniać relacje z USA. Ale Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, to także wsparcie energetyczne. Mamy gazoport w Świnoujściu.

Prezydent wspomniał również o realizacji przekopu Mierzei Wiślanej.

Ta inwestycja powinna już dawno być zrealizowana. Niezwykle ważne jest myślenie o bezpieczeństwie jeżeli chodzi o energię elektryczną. Mamy dobrze zaplanowany mix energetyczny na kolejne 10 lat. Będziemy zmniejszali udział energii pochodzącej węgla. Będziemy starali zbudować się wielkie farmy wiatraków na Bałtyku. Będziemy wprowadzali konwencjonalną energię atomową.

Prezydent mówił tez o pracy:

W okresie poprzednich 5 lat zredukowaliśmy w Polsce te straszną plagę, jaką jest bezrobocie. Dziś uderzyła w nas epidemia koronawirusa, ale aby gospodarka przez nią przeszła, uruchomiliśmy Tarczę antykryzysową. Miliard złotych dziennie wypłacany jest polskim przedsiębiorcom, abyśmy mogli wrócić na drogę rozwoju ekonomicznego.

Podkreślił, że że w ciągu jego kadencji wzrosły płace w Polsce:

Średnie wynagrodzenie wzrosło o 20 proc. Chciałbym, aby Polacy zarabiali tak, jak w bogatych krajach Europy Zachodniej, aby Polacy nie musieli wyjeżdżać. To jest wielkie zamierzenie na następne 5 lat. Musimy kontynuować dobre rozwijanie polskiej gospodarki.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska musi realizować wielkie inwestycje, które pozwolą wyjść jej z kryzysu.

Inwestycje, które już wyciągały gospodarki państw i świata z wielkich kryzysów. Tak było po kryzysie lat 20., po II wojnie światowej. Chcę, abyśmy wyszli z tego kryzysu spowodowanego pandemią poprzez inwestycje wielkie, bo realizujemy CPK i realizujemy przekop Mierzei Wiślanej, ale realizujemy wielką budowę dróg, także linii kolejowych. 1800 km linii kolejowych, to są wielkie inwestycje. Ale oprócz tego będziemy realizowali inwestycje mniejsze, służące na co dzień zwykłemu obywatelowi. Słyszymy od kandydatów opozycyjnych, że trzeba porzucić wielkie inwestycje i realizować te mniejsze. Nie jesteśmy dziadowskim krajem, który musi wybierać, Jedne i drugie inwestycje możemy realizować. Inwestycje będą prowadziły do bogacenia się Polski

wpolityce.pl/TVP Info/ gr