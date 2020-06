Prezydent mówi jak odpowiadać na kłamstwa Putina

Prezydent Rosji Władimir Putin w ciągu ostatniego półrocza kilkakrotnie wychodził z kłamliwymi tezami na temat II wojny światowej; my podajemy prawdę historyczną wszędzie, gdzie jest to możliwe - tak prezydent Andrzej Duda odniósł się w piątek do artykułu Putina na temat II wojnie światowej.

Podczas podczas „Q&A” na Facebooku prezydent był pytany o opublikowany na łamach amerykańskiego magazynu „The National Interest” artykuł na temat II wojny światowej, autorstwa Władimira Putina. Prezydent Rosji zarzuca w nim politykom europejskim - w szczególności w Polsce - iż chcą „zamieść pod dywan” układ monachijski z 1938 roku.

Prezydent stwierdził, że Polska podejmuje różne działania, aby walczyć o prawdę historyczną.

W ciągu ostatniego półrocza prezydent Rosji kilkakrotnie wychodził z różnymi kłamliwymi tezami na temat II wojny światowej, zwłaszcza na temat tego, jak II wojna światowa się rozpoczęła i kto ją rozpoczął. Jakoś nie chce przyznać, że był to atak hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę i że pakt Ribbentrop-Mołotow był przyczyną II wojny światowej —powiedział prezydent.

Przypominał, że to „zmowa” między hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją doprowadziła do wybuchu wojny, zniszczenia Polski, co było - jak podkreślał - złamaniem prawa międzynarodowego.

My przede wszystkim powinniśmy robić swoje. A co robimy? Podajemy prawdę historyczną wszędzie tam, gdzie to jest możliwe — dodał.

