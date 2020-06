Prezydent o obszarze „wypróbowanego zaufania" gospodarczego

- Przestrzeń euroatlantycka to obszar wypróbowanego zaufania gospodarczego; chcielibyśmy jeszcze większy nacisk położyć na to, żeby rozwijały się inwestycje pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi - powiedział w czwartek podczas spotkania z amerykańskimi przedsiębiorcami prezydent Andrzej Duda.

Duda mówił do amerykańskich przedsiębiorców, że podczas środowej wizyty w Białym Domu i rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem poruszony był temat współpracy gospodarczej w Europie i na świecie.

Prezydent Donald Trump ma jedno przeświadczenie, że powinien uczynić wszystko, aby amerykańskie firmy, które poczyniły w ostatnich dziesięcioleciach inwestycje na Dalekim Wschodzie, przede wszystkim w Chinach, z uwagi na różne przeszkody, które pojawiły się w związku z epidemią koronawirusa i zerwaniem łańcucha dostaw i wszystkimi problemami, które wynikły, trzeba wyciągnąć z tego wnioski i on chciałby, żeby te firmy wróciły do Stanów Zjednoczonych, z kolei my byśmy chcieli, aby powędrowały do nas” - mówił prezydent.

Dodał, że przestrzeń euroatlantycka to obszar „wypróbowanego zaufania” przede wszystkim gospodarczego.

Chcielibyśmy zintensyfikować wzajemne inwestycje, ułatwić wymianę gospodarczą i jeszcze większy nacisk położyć na to, żeby rozwijały się inwestycje pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi” - powiedział Duda.

Poinformował przedsiębiorców, że zarówno ze strony polskiej, jak i amerykańskiej „jest zielone światło, żeby amerykańskie firmy miały w naszym kraju jak najlepsze warunki inwestowania, rozwijania się, tego wszystkiego, co jest potrzebne do tego, by mówić o bardzo dobrze funkcjonującej, budującej się współpracy gospodarczej”.

Rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat to się już w ogromnym stopniu udało, bo obroty handlowe pomiędzy Polską a USA wzrosły o 50 proc. To jest gigantyczny wzrost” - podkreślił.

Według prezydenta Dudy, ten progres „przejawia się w różnych aspektach”. „Oczywiście, my kupujemy np. dzisiaj gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych, ale to są także i choćby ostatnio zapowiedziane wielkie inwestycje amerykańskich firm w Polsce, które ja przyjmuję z wielką radością i cieszę się z tego” - powiedział.

Prezydent zwrócił także uwagę, że Polska ma „świetnie przygotowane kadry, jeżeli chodzi o najnowocześniejsze technologie”, w tym kadry informatyczne”.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z amerykańskimi przedsiębiorcami prezydent podkreślił, że 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim zatrudnia w Polsce ponad 300 tys. pracowników, to 63 mld dolarów zainwestowanych przez amerykański biznes w Polsce.

Podkreślał, że relacje handlowe nie odbywają się wyłącznie w jedną stronę, ale także polskie firmy są obecne w USA. „Dzisiaj - mówię to już z pewną dumą, jako prezydent kraju, który ma swoje ambicje i rozwija się - są także polskie firmy, które inwestują w USA. To nie ma porównania, podobnie jak gospodarczo USA to jednak światowe mocarstwo, ale polskie firmy zainwestowały 6,3 mld dolarów w USA” - powiedział prezydent.

Prezydent relacjonował na konferencji prasowej, że przedsiębiorcy z USA, z którymi się spotkał, byli pod wrażeniem sprawności i szybkości działań administracji rządowej jeśli chodzi o realizację wniosków pomocowych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

To zrobiło nawet na zagranicznych inwestorach bardzo duże wrażenie i pytają czy nie można w Polsce tak zawsze. Czy nie można byłoby pomyśleć, aby taki system relacji pomiędzy administracją publiczna, a podmiotami gospodarczymi, i w ogóle funkcjonowania polskiej gospodarki, szerzej wprowadzić i wyciągnąć z tego także i pozytywnych doświadczeń na przyszłość. Krótko mówiąc upraszczających funkcjonowanie procedur, komunikację i upraszczających załatwianie spraw” - zaznaczył Duda. Jego zdaniem, odpowiedź na to musi być pozytywna.

Poinformował, że postanowił uruchomić w ramach swojej działalności, od przyszłego tygodnia platformę internetową, na którą „każdy będzie mógł zgłosić swoje propozycje i uwagi, co do tego jak uprościć procedury w Polsce” - poinformował prezydent.

Mam nadzieję tutaj na głosy przede wszystkim polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu, gdzie są takie momenty, które moglibyśmy przenieść do sieci, które moglibyśmy realizować właśnie za pośrednictwem choćby internetu, po to aby skrócić procedury; aby czasem zrezygnować z obiegu dokumentów, które nie w każdym przypadku są potrzebne, a które przeszkadzają tłumiąc aktywność gospodarczą” - powiedział Andrzej Duda.

Duda wyraził również - w rozmowach z przedstawicielami amerykańskiego biznesu - zadowolenie z obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. „Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, żeby nie zabierał jednostek wojskowych z Europy, bo to jest dzisiaj ważne dla europejskiego bezpieczeństwa” - stwierdził Duda. Według niego „zabranie kilku czy kilkunastu tysięcy żołnierzy amerykańskich będzie dla architektury bezpieczeństwa europejskiego bardzo dużą stratą”.

Gdyby prezydent Trump rozważał relokowanie tych jednostek w Europie, to jesteśmy gotowi - jako Polska - przyjąć amerykańskich żołnierzy, oni są u nas witani gościnnie, wiem, że są zadowoleni z warunków stacjonowania w Polsce; jeżeli takie będą decyzje władz amerykańskich” - zadeklarował.

(PAP)/gr