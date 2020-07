Bank Pekao zachęca do edukacji finansowej dzieci

Bank Pekao ruszył z promocją pakietu PeoPay KIDS – nowoczesnego rozwiązania finansowego, ułatwiającego wprowadzenie dziecka w świat finansów. W nowej, szeroko zasięgowej kampanii bank przekonuje rodziców, że warto od małego uczyć pociechy świadomego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania.

Według badania „Family Power”, zrealizowanego przez firmę IQS, rodzice dzieci w wieku 6-13 lat mają świadomość, że powinni edukować swoje pociechy w dziedzinie finansów. Pekao postanowiło pomóc rodzicom przekuć teorię w praktykę i wdrożyć PeoPay KIDS, czyli pionierskie rozwiązanie, które uczy dziecko zarządzać pieniędzmi. Teraz bank rusza z jego promocją.

Podstawą pakietu jest prosta w obsłudze aplikacja dla najmłodszych z wirtualnym trenerem, który wyjaśnia różne pojęcia z zakresu finansów oraz tłumaczy jak skutecznie oszczędzać i gospodarować środkami. Najmłodsi mają możliwość tworzenia skarbonek w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb, by odkładać w nich pieniądze na wybrane przez siebie cele. Mogą też zrealizować przelew z bezpłatnego Konta Przekorzystnego lub doładować telefon – w tym przypadku prośba o autoryzację transakcji jest zawsze wysyłana rodzicowi. Mama lub tata, z Panelu Rodzica umieszczonego w swojej bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay, mogą dyskretnie nadzorować finanse swojej pociechy oraz zasilić jej konto. W ramach PeoPay KIDS dziecko może też bezpłatnie korzystać z własnej karty płatniczej, dzięki której dokona płatności w sklepach oraz wypłaci gotówkę – limit takich transakcji również ustala rodzic.

Kampania promująca PeoPay KIDS będzie emitowana w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Bank Pekao wystartuje z 30-sekundowym spotem, który przedstawia korzystającą z aplikacji bohaterkę reklamy. W wirtualnej skarbonce dziewczynka uzbierała na rower i wybrała się z tatą po jego zakup. W sklepie jednak wpada jej w oko atrakcyjniejszy, ale i droższy rower. Ponieważ nie ma wystarczających środków, staje przed poważnym dziecięcym dylematem, skąd wziąć resztę brakujących pieniędzy, aby zrealizować swoje marzenie. Dodatkowo, spot prezentuje promocyjną ofertę banku, dzięki której można zyskać 2 proc. w skali roku przez 4 miesiące na koncie oszczędnościowym rodzica i na skarbonkach dziecka oraz 250 zł na start.

– W reklamie pokazaliśmy, że w aplikacji PeoPay KIDS dziecko może zarządzać środkami między poszczególnymi skarbonkami. Podkreśliliśmy tym samym, jak w kwestii finansów dzieci ważna jest nauka dokonywania samodzielnych wyborów i brania za nie odpowiedzialności. To kontynuacja kampanii ”Bierz życie za rogi”, gdzie przedstawialiśmy nietuzinkowe osiągnięcia bohaterów. Tu postawiliśmy na nieco inną formę, czyli fabularny scenariusz z rezolutną dziecięcą bohaterką, która realizuje oszczędnościowe cele oraz sprawnie posługuje się kartą – mówi Jorge Sánchez Klosiński, Dyrektor Biura Marketingu w Banku Pekao S.A.

Reklama będzie także wyświetlana w kinach w całym kraju przed filmami familijnymi oraz w kinach letnich w wakacyjnych miejscowościach. W sierpniu Pekao zamieni w telewizji dłuższy spot na dwie 15-sekundowe reklamy. Kampania obejmie również 8-sekundowy telewizyjny spot sponsorski, działania w internecie i mediach społecznościowych.

– Wierzymy, że dobre nawyki związane z gospodarowaniem pieniędzmi zdobyte w młodości pozwolą dzieciom dobrze przygotować się do dorosłości. W Polsce brakuje rozwiązań bankowych dla maluchów w wieku szkolnym. Można więc powiedzieć, że wyznaczamy kierunek komunikacji tego typu produktów. Promując PeoPay KIDS postawiliśmy na życiowy i jasny przekaz, odnoszący się de facto nie do samych dzieci, a właśnie do rodziców, którzy mają wpływ na rozwój swoich pociech. Mamy nadzieję, że dziecko, które obejrzy nasze spoty, również wyciągnie z nich wartościową lekcję – zaznacza Jorge Sánchez Klosiński.

Aby ułatwić rodzicom rozmawianie z dziećmi o pieniądzach i oszczędzaniu, Bank Pekao szykuje specjalny mechanizm – bota w Facebook Messengerze. Już od sierpnia rodzic będzie mógł wcielić się w wirtualnego trenera i podłożyć swój głos, by dubbingować bohaterów z brygady PeoPay KIDS (żubra, lisa, złotówkę). Znajomy głos pozwoli bardziej przykuć uwagę malucha i przekazać mu cenne finansowe rady. Bank planuje też organizację konkursu na Facebooku z atrakcyjnymi nagrodami.

Nowa akcja Pekao / autor: fot. Pekao

Za strategię komunikacji, koncept kreatywny i realizację kampanii PeoPay KIDS odpowiada Saatchi & Saatchi IS. Za digital i performance marketing odpowiada agencja Sales&More, za działania social media Digital Kingdom, a za zakup mediów Fullsix Media. Filmy wyreżyserował Paweł Borowski, autorem zdjęć był Arek Tomiak, nad scenografią czuwała Daria Dwornik, a nad kostiumami – Anna Imiela-Szcześniak. Spoty reklamowe zrealizował dom produkcyjny Lucky Luciano. Za postprodukcję odpowiadał Prodigious. Kampania potrwa do końca sierpnia br.

Pekao/ as/