Kredyt hipoteczny bez wychodzenia z domu w Pekao

eHipoteka to nowa usługa w Pekao Banku Hipotecznym. Klienci mają możliwość złożenia wniosku o kredyt hipoteczny całkowicie online - bez wychodzenia z domu. Mogą także dokonać zdalnego potwierdzenia tożsamości, dosyłać odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej oraz na bieżąco monitorować status złożonego już wniosku

Pandemia spowodowała, że zachodząca w sektorze finansowym cyfrowa transformacja nabrała tempa. Coraz więcej usług przenosi się do Internetu, a klienci coraz chętniej załatwiają sprawy bankowe bez wychodzenia z domu. Od niedawna w Pekao Banku Hipotecznym o kredyt mieszkaniowy można starać się całkowicie online.

Usługa eHipoteka to kolejna technologiczna innowacja w Grupie Pekao, tym razem oferowana przez Pekao Bank Hipoteczny. Rozumiemy utrudnienia związane z bieżącą sytuacją i chcemy wyjść im naprzeciw. Dlatego umożliwiamy klientom wnioskowanie o kredyt hipoteczny przez Internet. Jest to rozwiązanie nie tylko w pełni bezpieczne, ale także wygodne i mniej czasochłonne. Aktualnie pracujemy także nad możliwością udostępnienia platformy do bezpośredniej obsługi naszych klientów, co będzie oznaczało całkowity brak konieczności kontaktowania się na etapie wypełniania wniosku z opiekunem kredytu – mówi Tomasz Mikoda, Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego.

Wniosek kredytowy można wypełnić poprzez dedykowaną platformę Pekao Banku Hipotecznego - eHipoteka. Przez proces jego wypełniania przeprowadzi nas opiekun kredytu, a wniosek może być wprowadzony podczas jednej rozmowy telefonicznej. Następnie w wiadomości e-mail otrzymamy listę niezbędnych do wniosku dokumentów oraz dane logowania do platformy. Po zalogowaniu mamy pełny dostęp do narzędzi służących do potwierdzania tożsamości i uzupełniania koniecznych dokumentów oraz do podglądu, na jakim etapie znajduje się aktualnie nasz wniosek.

Sam system jest prosty i intuicyjny, a dedykowany opiekun pozostaje do naszej dyspozycji na każdym kroku. Dzięki alertom i komunikatom, na każdym etapie system informuje klienta o brakującej dokumentacji lub fragmentach wniosku do uzupełnienia. Co ważne, cały proces jest w pełni bezpieczny, ponieważ dane i dokumenty znajdują się bezpośrednio na serwerach banku.

Pekao Bank Hipoteczny współpracuje z siecią ogólnopolskich partnerów w zakresie obsługi wniosków kredytowych. Dlatego też, po skompletowaniu dokumentów i wydaniu pozytywnej decyzji, klientów czeka jedyna w całym procesie wizyta w placówce partnera, podczas której podpiszą umowę kredytową.