Lotos napędzają wyzwania

Pomimo trwającej pandemii COVID – 19 olejowa spółka nie ustaje w dążeniu do maksymalizacji sprzedaży oraz zwiększania efektywności. Potwierdzają to wyniki osiągnięte przez LOTOS Oil w pierwszym półroczu 2020 r. - informuje Lotos

LOTOS Oil zanotowała 9 proc. wzrost ilości sprzedaży za pierwsze półrocze 2020 r. versus 2019 r. Na uwagę zasługuje również parametr wyniku na działalności operacyjnej, który po pierwszych sześciu miesiącach roku 2020 wzrósł o 42 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spółka LOTOS Oil nie ustaje w dążeniu do optymalizacji działań, zarówno handlowych, jak i produkcyjnych, w tym trudnym rynkowo czasie. Wypracowanie unikatowych ze względu na pandemię systemowych rozwiązań oraz umiejętność reagowania na niezwykle dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, przełożyły się na świetne efekty sprzedażowe już po pierwszym półroczu! Będziemy kontynuować wytężoną pracę, wspierając jednocześnie naszych partnerów handlowych oraz sieć dystrybucyjną w ich równie intensywnych dążeniach do osiągnięcia jak najlepszych wyników – mówi Adam Sekściński, prezes Zarządu LOTOS Oil.

Mocna pozycja rynkowa naszej spółki olejowej to rezultat przede wszystkim dużego zaangażowania, współpracy oraz scalenia poszczególnych zespołów pracujących w LOTOS Oil. To również kolejny przykład na to, że jako koncern potrafiliśmy dostosować się do obecnej, niełatwej sytuacji rynkowej. Jako zakład o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, dbając o bezpieczeństwo, zarówno naszych pracowników, jak i naszych klientów, nie ograniczyliśmy produkcji ani dystrybucji najwyższej jakości produktów opuszczających codziennie rafinerię w Gdańsku – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.