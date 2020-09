Kraków: koniec darmowego parkowania w centrum

Zarząd Transportu Publicznego chce dokonać zmian w funkcjonowaniu Stref Płatnego Parkowania w Krakowie

Największe mają dotyczyć strefy A, czyli między innymi centrum miasta. Ma był płatna przez cały tydzień, również w niedzielę, od ósmej rano do dwudziestej drugiej. Wyższe opłaty dotkną również pozostałe części miasta. W niedzielę nadal można będzie parkować za darmo, ale od poniedziałku do soboty opłaty będą pobierane do dwudziestej, a nie jak do tej pory do osiemnastej.

Jeżeli radni zaakceptują propozycje, to mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. ZTP argumentuje, że to odpowiedź na prośby mieszkańców centrum, którzy narzekają na brak miejsc parkingowych.

