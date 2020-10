TVN miał 540 mln zł zysku w 2019 r., przychody wyższe o 5 proc.

W ub.r. TVN zwiększył skonsolidowane przychody sprzedażowe o 5 proc. do 2,07 mld zł oraz zysk 540,57 mln zł ze 157,71 mln zł straty. Firma zatrudnia 1,6 tys. osób, zwiększyła wydatki na wynagrodzenia, marketing i badania - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym w KRS skonsolidowane przychody TVN z reklam wzrosły z 1,42 do 1,46 mld zł, natomiast te ze sponsoringu zmalały z 201,61 do 200,27 mln zł.

Przychody reklamowe zawierają prowizję zarobioną na działalności brokerskiej w zakresie sprzedaży reklamy telewizyjnej i internetowej, w której Grupa pełni rolę agenta - zaznaczono w sprawozdaniu firmy.

TVN nadaje 12 kanałów telewizyjnych, w tym TVN, TVN7, TVN24, TVN24 BiS i TVN International oraz jest wydawcą grupy serwisów internetowych, m.in. TVN.pl, TVN24.pl i Player.pl.

TVN wchłonął biuro reklamy TVN Media, które sprzedaje większość oferty reklamowej TVN oraz obsługuje w tym zakresie także innych nadawców, zwłaszcza średnich i małych. Z końcem 2018 r. zorganizowana część przedsiębiorstwa TVN Media została włączona do TVN, jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy firmy.

Wpływy abonamentowe TVN wyniosły w ub.r. 254,55 mln zł, wobec 232,92 mln zł rok wcześniej. Są to wpływy od operatorów platform cyfrowych i telewizji kablowych za udostępnianie stacji nadawcy w ich ofertach oraz z subskrypcji w serwisach VoD. Na początku br. ówczesny prezes TVN Piotr Korycki poinformował, że z płatnej oferty Playera korzysta 300 tys. internautów. W maju ub.r. nadawca uruchomił subskrypcyjny serwis TVN24 GO ze stacjami i programami informacyjno-publicystycznymi.

Pozostałe przychody TVN poszły w górę z 117,66 do 151,38 mln zł. To głównie wpływy z usług produkcyjnych i technicznych, najmu, sprzedaży praw programowych, dystrybucji kinowej i oraz konkursów audiotele i SMS-owych.

Na początku 2018 r. Scripps Networks Interactive, poprzedni właściciel TVN, został przejęty przez Discovery. W Polsce powołano wspólne kierownictwo TVN i Discovery.

W ub.r. przychody TVN od powiązanych z nim kapitałowo podmiotów wyniosły 178,49 mln zł, wobec 128,51 mln zł rok wcześniej. Wpływy od Grupy Discovery poszły w górę rok do roku z 63,52 do 108,22 mln zł, a od firm powiązanych z Discovery - z 25,97 do 30,02 mln zł.

TVN ma 32 proc. udziałów Canal+ Polska (do połowy br. funkcjonującego pod nazwą ITI Neovision). Wpływy od Canal+ wzrosły z 38,53 do 39,77 mln zł.

W ub.r. TVN otrzymał 23,46 mln zł dywidendy od Canal+ Polska, wobec 23,4 mln zł rok wcześniej. W ub.r. Canal+ Polska zanotował 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów sprzedażowych i 88,12 mln zł zysku netto. Rebranding nc+ na Platformę Canal+ spowodował odpisanie 81 mln zł z wartości marki n.

Pod koniec maja udziałowcy Canal+ (większościowym jest Canal+, a mniejszościowym także właściciel UPC Polska) zdecydowali, że firma wejdzie na warszawską giełdę. Może zostać wyceniona na 3,5-3,9 mld zł, jej większościowy akcjonariuszem pozostanie Grupa Canal+. Do TVN należy 100 proc. udziałów kilku spółek, m.in. TVN Media, Stavka (to nadawca TTV) i TVN Digital. We wrześniu ub.r. TVN sprzedał firmie Michała Winnickiego 100 proc. udziałów spółki NTL Radomsko. Wartość transakcji wyniosła 2,9 mln zł.

Wydatki operacyjne TVN wyniosły w ub.r. 1,44 mld zł, po wzroście o 6,6 proc. z 1,35 mld zł w 2018 roku.

Z kolei nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wzrosły ze 194,17 do 218,97 mln zł. Na koniec ub.r. zatrudnienie w firmie zmalało wynosiło 1625 pracowników etatowych, wobec 1514 na koniec 2018 roku. Jesienią ub.r. informowaliśmy, że z TVN Media zwolniono ok. 20-30 osób.

W zarządzie TVN na początku ub.r. było 12 osób. Wiosną ub.r. z firmą rozstał się Marek Szydłowski, a pod koniec roku Adam Pieczyński, tego drugiego w zarządzie zastąpił Michał Samul. W ub.r. zarząd firmy zarobił 20,25 mln zł, wobec 13,61 mln zł rok wcześniej.

Na koniec ub.r. aktywa programowe TVN wynosiły 448,11 mln zł, wobec 433,69 mln zł rok wcześniej. Wartość kupionych licencji programowych zmalała z 271,87 do 230,91 mln zł, za to kapitalizacja kosztów produkcji własnych poszła w górę ze 142,92 do 188,4 mln zł, a wartość produkcji i koprodukcji kinowych - z 18,91 do 28,79 mln zł.

wirtualnemedia.pl/mt

