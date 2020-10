Współpraca portów Gdańsk i Odessa

Bez dobrze zorganizowanej infrastruktury nie da się budować efektywnej i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej. Po jej rozwoju przyczyni się modernizacja istniejących łańcuchów logistycznych oraz utworzenie nowych - powiedział we wtorek w Odessie prezydent Andrzej Duda.

W Odessie, w obecności prezydentów Polski i Ukrainy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, podpisano we wtorek Memorandum Intencyjne pomiędzy przedsiębiorstwem państwowym „Administracja Portów Morskich Ukrainy” a zarządem Portu Morskiego SA „Gdańsk”. Dokument podpisali przedstawiciele obu tych podmiotów.

Celem porozumienia jest nawiązanie i utrwalenie kontaktów w zakresie tworzenia obszarów współpracy i promocji na zasadzie wzajemnych korzyści i wspierania wszelkich inicjatyw dotyczących korytarzy transportowych.

Ustalono m.in., że do końca tego roku powstanie Zespół Roboczy ds. powołania korytarza transportowego Gdańsk-Morze Czarne. Wskazano, że do prac tego zespołu zostaną włączeni armatorzy, operatorzy drogowo-kolejowi oraz inne podmioty działające w obszarze tego korytarza transportowego.

Podczas forum „Perspektywy współpracy Polski i Ukrainy: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki” w obecności prezydentów Polski i Ukrainy debatowano o współpracy między Polską a Ukrainą

Polska do współpracy z Ukrainą i rozwoju naszych więzi gospodarczych podchodzi bardzo poważnie, widzimy to jako wielkie zadanie na przyszłość, wielką perspektywę, która - mam nadzieję - przyniesie ogromne korzyści zarówno Rzeczypospolitej, jak również Ukrainie - powiedział Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

CZYTAJ TEŻ: Gospodarka po pandemii

Podkreślał w tym kontekście znaczenie infrastruktury - dróg, przejść granicznych, linii kolejowych czy portów. Polska od lat przywiązuje dużą wagę do rozwoju sieci korytarzy transportowych. Za punkt wyjścia przyjęliśmy założenie, że bez dobrze zorganizowanej infrastruktury nie da się budować efektywnej i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej - podkreślił Andrzej Duda.

CZYTAJ TEŻ: CBA w wojskowym instytucie. Dyr. przywłaszczał testy na COVID-19

Zwrócił uwagę, że w 2019 r. obroty handlowe między Polską i Ukrainą osiągnęły wartość blisko 7,7 mld euro. Duda wyraził przekonanie, że potencjał rozmowy współpracy polsko-ukraińskiej jest znacznie większy, niż to było do tej pory wykorzystane. „Z pewnością do rozwoju wzajemnego handlu przyczyni się modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych łańcuchów logistycznych” - powiedział prezydent.

Ufam, że współpraca pomiędzy Portem Gdańsk a Administracją Morskich Portów Ukrainy stanie się fundamentem do stworzenia wspólnego korytarza intermodalnego. Podpisane dzisiaj memorandum wpisuje się doskonale w koncepcję Trójmorza, ale i Korytarza Transkaspijskiego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Porty Ukrainy oraz Port Gdańsk zdecydowały się wymienić wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami, które w przyszłości mają zoptymalizować łańcuchy logistyczne, a tym samym zwiększyć wolumeny przeładowywanych przez Porty towarów i przyczynić się do zacieśnienia relacji handlowych pomiędzy krajami– powiedział prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Łukasz Greinke.

Administracja Portów Ukrainy powstała w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. Jej główną siedzibą jest Odessa, największy port ukraiński.

Ukraina ma razem z Polską wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kontynentu europejskiego - oznajmił we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas otwarcia razem z prezydentem Andrzejem Dudą polsko-ukraińskiego forum biznesowego w Odessie.

„Ta współpraca jest ważnym elementem wspólnego bezpieczeństwa i dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych” - podkreślił. Według niego pełna integracja Ukrainy z europejskim sektorem energetycznym jest niemożliwa bez współpracy i wsparcia ze strony polskich partnerów.

Zwrócił też uwagę m.in. na infrastrukturalne projekty Via Carpatia i Via Baltica w ramach Inicjatywy Trójmorza, w której, jak podkreślił, Polska odgrywa czołową rolę. „Jestem przekonany, że możemy i powinniśmy być bliskimi partnerami w realizacji tych i innych regionalnych ważnych infrastrukturalnych projektów” - powiedział Zełenski.

Podkreślił też, że Polacy i Ukraińcy powinni mieć komfortowe warunki do podróżowania między krajami - trzeba tworzyć coraz więcej połączeń kolejowych między miastami w obu państwach. „Musimy zrobić wszystko, co możliwe, by linia granicy nie dzieliła naszych krajów, a przeciwnie - łączyła nasze państwa” - dodał. Zaznaczył przy tym, że należy rozwijać infrastrukturę na wspólnej granicy, zwiększać jej możliwości przepustowe i wspólnie przeciwdziałać przemytowi

PAP/RO