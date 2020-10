Premier: wszyscy powinni współpracować ponad podziałami

Na początek chciałem przywołać słowa autorytetu medycznego prof. Mariana Zembali, który powiedział, że w obecnej sytuacji wszyscy powinni współpracować ponad podziałami. To apel o solidarność - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki

Premier stwierdził, że grupując to w pewne trzy obszary można podkreślić, że chodzi tam o trzy podstawowe kwestie.

Po pierwsze, dla COVID-19 najbardziej zabójczy jest kontakt, bliskość, mobilność społeczna, ponieważ one powodują przede wszystkim zakażanie się od siebie. Młodzi ludzie, którzy w mniejszym stopniu zarażają się w sposób groźny, jednocześnie są dobrym, jak mówią epidemiolodzy, nośnikiem i pasem transmisji do innych osób. Przechodzimy do drugiego punktu konsensusu, czyli tak zwanej teorii odporności stadnej. Jest to błędna teoria. Niezależnie od tego, że dość duża populacja może ulec zakażeniu, co grozi ogromną falą zgonów. Po drugie, nie ma tutaj żadnej gwarancji, że za chwile nie wybuchnie fala w innych grupach społeczeństwa. Po trzecie, to co jest konsensusem w walce z koronawirusem, to ograniczanie kontaktów, dezynfekcja, maseczki i dystans, wietrzenie pomieszczeń. To jest coś co przerywa transmisję w najbardziej skuteczny sposób. My taką strategię zastosowaliśmy od samego początku - mówił szef rady ministrów.