Marczuk: w ramach reklamacji Tarczy Finansowej PFR dla MŚP wypłacono 216 mln zł

W ramach procedury reklamacyjnej Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm wypłacono już 216 mln zł - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wiceprezes PFR zaznaczył, że proces przyjmowania postępowań wyjaśniających został już zakończony, ale trwa jeszcze ich rozpatrywanie

W sumie - jak powiedział - przedsiębiorcy za pośrednictwem banków do 26 października br. złożyli 17,8 tys. wniosków. Do tej pory PFR zamknął 14,5 tys. postępowań, a kolejne 2 tys. jest w trakcie rozpatrywania; do przeanalizowania zostało jeszcze ok. 1 tys. wniosków – powiedział Bartosz Marczuk.

W sumie - jak podliczył - od 4 sierpnia do systemu subwencyjnego Tarczy Finansowej PFR weszło 985 nowych firm. Dodał, że w kwocie 216 mln zł, którą do tej pory wypłacono w ramach procedury reklamacyjnej, są również środki dla firm wnioskujących o wyższe subwencje, niż pierwotnie im przyznano.

Marczuk zaznaczył, że liczba firm, które otrzymały subwencję w drodze reklamacji, to ok. 0,2 proc. ogólnej liczby beneficjentów Tarczy Finansowej PFR dla MŚP. Przypomniał, że w sumie wsparcie w ramach programu otrzymało 346,2 tys. przedsiębiorców, a na ich konta trafiło 60,6 mld zł. W porównaniu do całego programu liczba uzasadnionych reklamacji jest więc bardzo niewielka, co oznacza, że proces przyznawania subwencji był od początku dobrze zaprojektowany - powiedział.

Pytany o to, kiedy PFR zamierza zakończyć rozpoznawanie reklamacji, wskazał, że zgodnie z uchwałą rządu, jak i notyfikacją Komisji Europejskiej, program Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm, w zakresie postępowań wyjaśniających, ma zakończyć się do końca tego roku i po tym terminie subwencje nie mogą być wypłacane. Zaznaczył, że do końca listopada wszystkie firmy, które złożyły reklamacje, powinny otrzymać od PFR odpowiedź.

Wiceprezes przypomniał, że we wrześniu ok. 3-4 tys. firm, które nie otrzymały subwencji np. z uwagi na zaległości wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego, mogą po raz kolejny złożyć wniosek o wsparcie już po uregulowaniu swoich zobowiązań. „Zasada programu jest taka, że przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie, nie może mieć żadnych zaległości na dzień składania wniosku” - powiedział. Dodał, że w wyniku uruchomienia ponownego wnioskowania, w ostatnich dniach znacząco wzrosła liczba, które otrzymały subwencje.

Tracza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek wybuchu pandemii SARS-CoV-2. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach.

