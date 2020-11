Rząd chce zmiany przepisów o inwestowaniu w lotniska

We wtorek rząd zajmie się projektami nowelizacji trzech ustaw - m.in. zmianą przepisów, które dadzą więcej czasu na wniosek o zezwolenie w sprawie inwestycji dotyczących lotnisk publicznych - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi o nowelę ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. W porządku obrad wtorkowego posiedzenia znalazły się też projekty nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego zakłada przedłużenie do końca 2025 r. terminu na złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji dotyczącej lotniska użytku publicznego, w tym towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt dotyczy możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie „specustawy lotniskowej” po 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem tej specustawy, złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dodano, że na podstawie przepisów specustawy lotniskowej realizowana będzie część Inwestycji Towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego niezbędne jest wydłużenie terminu na składanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw zakłada, że potrzebne jest dostosowanie tych przepisów do nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wyjaśniono, że należy dostosować przepisy ustawy o umowie koncesji tak. by razem z nową ustawą o zamówieniach publicznych tworzyły spójny system, odpowiadający na istotne problemy rynku.

Rząd planuje się też zająć we wtorek projektem nowelizacji ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Głównym celem projektu jest zmiana przepisów, polegająca na wydłużeniu do 31 grudnia 2027 r. udzielania dotacji z budżetu państwa m.in. dla Kopalni Soli „Bochnia” i Kopalni Soli „Wieliczka”. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na przekazywanie dotacji do dnia 31 grudnia 2020 r.

PAP (autor: Łukasz Pawłowski)/gr