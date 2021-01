Premier: solidarność ma dla nas - Polaków kluczowe znaczenie

Solidarność ma dla nas - Polaków kluczowe znaczenie; przyjaciele - cała przyjemność po naszej stronie - tak premier Mateusz Morawiecki odpowiedział w piątek na podziękowania Słowacji za pomoc w przeprowadzeniu powszechnych testów na COVID-19

Na lotnisku w Bratysławie wylądował w piątek samolot z 65-osobową grupą polskich lekarzy i medyków, którzy w czasie weekendu będą pomagać przy powszechnych testach przesiewowych w stolicy kraju.

Premier Słowacji Igor Matovicz napisał tego dnia na Twitterze, że pomoc Polski, to symbol solidarności między sąsiadami. „Jak obiecał premier Mateusz Morawiecki, wysłał polski personel medyczny, by pomógł w przeprowadzaniu badań przesiewowych. Dwie godziny później przywitałem ich na słowackiej ziemi. Życzę im dobrej misji w południowo-zachodniej i północno-wschodniej części Słowacji” - świadczył Matovicz.

„Solidarność ma dla nas - Polaków kluczowe znaczenie. Przyjaciele - cała przyjemność po naszej stronie” - odpowiedział na Facebooku słowackiemu premierowi Mateusz Morawiecki.

Słowacy zaczęli obliczoną na przetestowanie jak największej liczby mieszkańców kraju akcję 18 stycznie br. Zakończą ją po dziewięciu dniach. Po 27 stycznia bez stosownego zaświadczenia nie będzie można pójść do pracy, na spacer, wyjechać za granicę, a także zatankować samochodu, odebrać korespondencji i załatwić spraw w banku. Dozwolone będzie wówczas tylko wyjście do lekarza, zrobienie niezbędnych zakupów w najbliższym sklepie lub wyprowadzanie psów lub kotów. Restrykcje nie będą dotyczyły osób w wieku do 15 lat oraz powyżej 65. roku życia.

Na przełomie października i listopada 2020 r. na Słowacji prowadzono już podobną akcję, ale bez zapowiadanych ograniczeń w przypadku pozytywnego wyniku lub braku testu. W ich przeprowadzeniu pomagali m.in. lekarze i medycy z Węgier i Austrii. Badaniu poddało się wówczas 3,6 mln osób, czyli dwie trzecie mieszkańców Słowacji. Nosicielami koronawirusa było nieco ponad 38 tys. badanych.

PAP/KG