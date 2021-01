Duda: sprawa uczciwości wyborów w USA jest rozstrzygnięta

Sprawa uczciwości ostatnich wyborów prezydenckich w USA jest rozstrzygnięta i nie ma co nad tym dyskutować - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że gratując Joe Bidenowi udanej kampanii wyborczej zachował zdroworozsądkowy spokój

Uważam, że zachowałem zdroworozsądkowy spokój i czekałem na to, że wynik będzie potwierdzony urzędowo, a nie będzie jedynie wynikiem sondażowym, ogłoszonym przez stacje telewizyjne - zaznaczył prezydent zapytany w TVN24 o sposób, w jaki pogratulował nowemu prezydentowi USA Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach.

Jak dodał, wynik wyborów był wówczas „niewyraźny”. Uważam, że zachowałem się wtedy rozsądnie. Tak się robi w dojrzałej i poważnej dyplomacji. W odpowiednim momencie wystosowałem pisemną depeszę i dostałem na tę depeszę odpowiedź - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził też, że to część mediów szuka w tym zdarzeniu problemu. Ja tego problemu nie widzę. Nie widzę, by Joe Biden robił z tego jakikolwiek problem - dodał. Wskazał też, że sam otrzymywał gratulacje już po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich przez PKW.

Andrzej Duda zapytany z kolei, czy ma jakieś wątpliwości co do uczciwości ostatnich wyborów prezydenckich w USA zaznaczył, że „sprawa wyborów jest rozstrzygnięta i nie ma co tutaj dyskutować”.

Narodowy Program Szczepień

Prezydent ustosunkował się do akcji szczepień przeciwko koronawirusowi przeprowadzanej w Polsce i w całej Europie. Bardzo bym chciał, żeby tempo szczepień było jeszcze szybsze - powiedział prezydent. Zastrzegł jednak, że jest problem z dostawami szczepionek, który powoduje opóźnienia.

Bardzo bym chciał, żeby to tempo było jeszcze szybsze, tylko chcę podkreślić rzecz, która tutaj jest oczywistą oczywistością, to znaczy mamy problem dzisiaj z dostawami szczepionek. Są wyznaczone zespoły, jest Narodowy Program Szczepień; można powiedzieć śmiało, że te zespoły czekają, żeby dostać te szczepionki, którymi będą mogły zaszczepić obywateli - stwierdził Andrzej Duda.

Podkreślił, że problem dostaw dotyczy całej Unii Europejskiej. Rozumiem, że problem polega na tym, że nie jesteśmy w tej chwili w stanie zapewnić pacjentów, obywateli w jakim terminie dokładnie będzie dostępna szczepionka. Wszyscy mają ten sam problem - dodał Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że dostawy zostaną jak najszybciej zwiększone.

Prezydent został też zapytany, czy polskie władze popełniły jakieś błędy w walce z pandemią, skoro w ubiegłym roku zmarło 500 tys. Polaków - najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Uważam, że dołożono bardzo wielu starań do tego, żeby system jak najlepiej funkcjonował. Podjęto specjalne instrumenty, które mają zachęcić lekarzy do tego, żeby się angażowali jak najbardziej w pomoc osobom dotkniętym, chorym na koronawirusa - podkreślił prezydent.

Przyznał jednak, że „występował cały szereg problemów”. „Byli też lekarze, którzy się po prostu bali. Były różne sytuacje, były problemy z dostawami środków ochronnych, więc tych problemów było bardzo dużo, ale tak jak powiedziałem, te problemy występowały wszędzie, u nas niestety też występowały” - powiedział prezydent.

Dostawy szczepionek

W połowie stycznia amerykański koncern Pfizer poinformował o przejściowym zmniejszeniu dostaw szczepionki konsorcjum Biontech/Pfizer, wynikającym z konieczności dostosowania linii technologicznych do zwiększonej produkcji preparatu. Ma ono pozwolić na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie w drugim kwartale.

Zakup szczepionek w ramach UE był dobrą decyzją. Alternatywą był indywidualny zakup szczepionek od USA; rząd podjął inną decyzję i to była dobra decyzja; zadziałaliśmy w ramach jedności europejskiej - ocenił politykę rządu ws. szczepionek przeciw COVID-19 prezydent Andrzej Duda.

Decyzja została podjęta taka, że robimy to w ramach Unii Europejskiej, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Uważam, że to była dobra decyzja - powiedział w piątek w TVN24 prezydent Andrzej Duda spytany o stosunek do polityki rządu dot. programu szczepień przeciw COVID-19.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

