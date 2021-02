Łon: Stabilizowanie stóp procentowych najlepszym rozwiązaniem

Ujemne stopy procentowe, powrót gospodarki na ścieżkę szybkiego rozwoju, ryzyko deflacji należą do zagadnień o których wypowiedział się Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, zaliczany do monetarnych „gołębi”, a więc zwolenników łagodnej polityki pieniężnej na portalu Bankier.pl. Eryk Łon często komentuje w mediach tak decyzje RPP i banku centralnego, jak i ogólne i specjalistyczne zagadnienia z rynku polityki pieniężnej

Zdaniem Eryka Łona, najbardziej właściwą polityką RPP powinno być stabilizowanie poziomu stóp procentowych na obecnym poziomie.

Czytaj też: Łagodna polityka pieniężna NBP sprzyja wysokiej odporności polskiej gospodarki na zjawiska kryzysowe

Czytaj też: Dzięki wykorzystaniu instrumentów polskiej polityki pieniężnej pokonamy zjawiska kryzysowe

W świetle przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych najbardziej właściwe wydaje się być stabilizowanie poziomu stóp procentowych na obecnym poziomie. Dotychczasowe obniżki stóp procentowych dokonane w 2020 roku powinny wystarczyć do tego, aby doprowadzić do powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Jednak gdyby doszło do silnego spadku wskaźników nastrojów uczestników życia gospodarczego, możliwe byłoby pojawienie się potrzeby dokonania redukcji stóp procentowych – powiedział Eryk Łon.