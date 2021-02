Złe wieści! Ponad 12 tys. zachorowań!

Sytuacja nie wygląda dobrze w tej chwili - przekroczyliśmy barierę 10 tys. zachorowań dziennie - według porannych danych mamy 12 146 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem - powiedział w środę Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski pytany był w środę w TOK FM m.in. o najnowsze dane dotyczące potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

„Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań” - powiedział.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. „A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo to jest prawie 3,5 tys. przypadków więcej niż tydzień temu”.

PAP/ as/