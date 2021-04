NFOŚiGW wesprze przygotowanie aplikacji do Programu LIFE

– Sprawdził się pilotażowy „Inkubator wniosków LIFE”, dlatego wprowadzamy ten instrument na stałe do propozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększamy wysokość wsparcia na przygotowanie wniosków z 50 do 80 tys. zł i rozszerzamy katalog beneficjentów – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. „Inkubator” w nowej odsłonie będzie dostępny jeszcze w kwietniu tego roku

Oferta NFOŚiGW będzie skierowana do wszystkich (pozabudżetowych) podmiotów mogących korzystać z Programu LIFE. Kwota dofinansowania na przygotowanie wniosku w tym roku jest o 30 tys. zł wyższa niż w 2020 r. i wynosi 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE.

Zwiększenie wsparcia do 80 tys. zł powinno zmobilizować zainteresowane podmioty do przygotowania dużych, ambitnych projektów, które odnoszą sukcesy w programie LIFE. Dlatego w kryteriach „Inkubatora wniosków LIFE” dodano również wymóg współpracy międzynarodowej oraz innowacyjnego charakteru dla większości projektów (wyjątkiem są m.in. projekty z zakresu ochrony przyrody) – podkreśla Wiceprezes Artur Lorkowski. Ogłoszenie naboru do „Inkubatora” planowane jest na kwiecień br.

Program LIFE to zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który umożliwia realizację innowacyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska i ochrony klimatu. Rozpoczęła się nowa edycja programu w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE. Oferuje potencjalnym beneficjentom wsparcie w postaci dodatkowych narzędzi już na etapie przygotowania wniosków. Są to m.in. „Inkubator wniosków LIFE”, umożliwiający dofinansowanie przygotowania aplikacji, jak również znaczące wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i konsultacji.

Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) w 2021 oraz 2022 roku można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW będzie stopniowo malało, po 5% co dwa lata, do poziomu 20% kosztów kwalifikowanych w 2027 roku. Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE udzielane przedsiębiorcom nie jest traktowane jako pomoc publiczna.

