Tu najczęściej łapią fotoradary!

Samochodami jeździmy rzadziej, za to, niestety, często szybciej. Jakakolwiek motywacja za tym przemawia, fotoradary pokazują nam statystycznie kilka rzeczy. Jak czytamy na portalu Interia.pl, w 2020 roku liczba mandatów wystawionych w wyniku ich pracy zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku o 61 tysięcy. A największą liczbę kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość zarejestrowano w Warszawie

„Złotych strzałów” fotoradarów w ubiegłym roku było 656 tysięcy. To mniej niż rok wcześniej, ale to i tak więcej niż we wcześniejszych latach: o 224 tysiące w porównaniu do 2018, i więcej o 241 tysięcy niż w 2017 roku - te dane przeanalizowali eksperci rankomat.pl.

Gdzie dokładniej w Warszawie szaleją, czy raczej dostają szaleju, kierowcy? Ulica Grójecka w Warszawie z liczbą 18,5 tysiąca mandatów to niechlubny rekordzista tego zestawienia.

Za to fotoradar w Ligocie Górnej w województwie opolskim w terenie z ograniczeniem do 70 km/h! zarejestrował samochód pędzący z prędkością 212 km/h! To znaczy, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 142 km/h.

