BIK: Zdecydowanie mniej chętnych na kredyt mieszkaniowy!

W styczniu br. o kredyt mieszkaniowy ubiegało się o 25,9 proc. osób mniej niż rok wcześniej, a średnia kwota kredytu była wyższa o 12,1 proc. – podało Biuro Informacji Kredytowej. W tym roku spadek liczby wnioskujących o takie kredyty może się pogłębić - oceniono.

Jak przekazało w czwartkowej informacji Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w styczniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 21,1 proc. w porównaniu do stycznia 2021r.

Według BIK w styczniu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 28,03 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 37,82 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 25,9 proc. W porównaniu do grudnia 2021 r. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 15,5 proc.