Wizz Air otworzy cztery nowe trasy z Polski

Wizz Air uruchomi cztery nowe trasy z Polski: z Lublina do Burgas w Bułgarii, z Poznania i Warszawy do Lwowa oraz z Warszawy do Malagi w Hiszpanii. Nowe trasy z Polski zostaną otwarte w czerwcu i we wrześniu 2021 roku.

Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu na trasach Lublin - Burgas, Poznań - Lwów i Warszawa - Malaga, natomiast połączenie Warszawa - Lwów - trzy razy w tygodniu.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

ISBnews/RO

