Obajtek: Boleję, że opozycja schodzi już do takiego poziomu

„Opozycja pokazuje, że nie istnieje [dla niej] coś takiego jak polska racja stanu” powiedział w programie „Gość Wiadomości” (TVP Info) prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Rząd podjął słuszną decyzję. To 7 proc. energii, be z tego nie będzie istnieć nasza gospodarka. To polska racja stanu. Natomiast opozycja nie zdaje sobie sprawy, tylko ma takie podejście, jakby chciała zburzyć katedrę, by zrobić sobie jajecznicę - mówił komentując reakcję rządu na decyzję TSUE ws. Tuchowa. - To jest niewłaściwe podejście [opozycji]. Gospodarka jest jedna, ma służyć wszystkim, a przede wszystkim ma dbać o Polaków i gwarantować im bezpieczeństwo - dodał.

Prezes PKN Orlen wskazał na prawdziwą genezę decyzji TSUE ws. kopalni Tuchów.

Takie decyzje mają podłoże polityczne. Obecnie toczy się wojny gospodarcze w tym zakresie i takie decyzje nie są same z siebie. Komuś zależy na tej decyzji - podkreślał. - Dzisiaj energetyka jest bardzo ważna sprawa dla każdego państwa, to energetyka buduje gospodarkę państwa - tłumaczył Daniel Obajtek.

TSUE prezes PKN Orlen zarzucił lekkomyślność i krótkowzroczność.

TSUE powinien zdawać sobie sprawę, że takiej decyzji nie można narzucać żadnemu państwu. (…) To nie jest właściwa decyzja. Myślę, że ma zupełnie inny podtekst. Na świecie od lat toczyły się i toczą wojny gospodarcze i takie jest tło tej sprawy - mówił gość TVP Info.

Nie szczędził też gorzkich słów oceniając postawę Koalicji Obywatelskiej.

Opozycja zaklina ekonomię. Opowiada rzeczy, które wręcz nie przystoją - zaznaczył. - Nie możemy dawać ani kroku do tyłu, musimy się rozwijać. To polska racja stanu, to interes i bezpieczeństwo naszych obywateli. gdy nie będziemy o to dbać, to obywatele nasze ojczyzny będą gorzej zarabiać, gorzej się rozwijać. (…) Przy okazji pandemii widać, co znaczy patriotyzm gospodarczy i w jakim kierunku powinniśmy iść - dodał prezes PKN Orlen.

Odniósł się też do ataków medialnych i politycznych, których stał się celem.

Ja mam grubą skórę. Te ataki są, były i będą. Orlen przeżywa teraz renesans swojego rozwoju. To największe dochody i inwestycje. (…) Orlen prowadzi również największe akwizycje. (…) To największe wydatki i sponsorowanie polskiego sportu. (…) Mimo to, atak trwa. Nie patrzy się na parametry ekonomiczne, na rozwój. Za czasów PO ta firma generowała straty, wręcz się zwijała. W tych czasach dynamicznie się rozwija. Przechodzi renesans, a mimo to są ataki. Atakuje się tych, którzy chcą coś dla tego kraju zrobić - mówił Daniel Obajtek. - Opozycja uważa, że najlepiej jakby się nic nie robiło. Wtedy by nie krytykowała - dodał. - Czy kiedy był kryzys pomagano Polakom? Mówiono, ze nie ma pieniędzy. Pieniądze były u mafii paliwowych - przypomniał prezes PKN Orlen.

Jak ocenił, pieniądze były w szarej strefie i dlatego ich nie było w kasie państwa.

Teraz te pieniądze są i pomoc płynie do przedsiębiorców. Są te tarcze - dodał.

Gość „Wiadomości” odniósł się też do postawy, jaką prezentuje Rafał Trzaskowski.

To jest skandaliczne. Tylko dlatego, że narażone są inne interesy nie możemy się tak zachowywać. Musimy bronić polskiej racji stanu. (…) Boleję nad tym, że opozycja schodzi już do takiego poziomu. To jest skandaliczne. (…) Opozycja powinna mieć na gospodarkę taki sam pogląd, bo gospodarka służy wszystkim. (…) Gospodarka ma służyć każdemu Polakowi - zaznaczył prezes PKN Orlen.

TVP Info, wPolityce.pl, mw

