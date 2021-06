Forum Morskie Radia Gdańsk - Jakie nowe inwestycje?

Mamy pokoleniową szansę, by rozwinąć konkurencyjność polskich portów. Ważne jest finasowanie, rozwój infrastruktury, dostępność terenów, rozwój logistyki i współpraca otoczenie biznesowo – społecznego, a także niezbędne zmiany prawne – mówiono podczas drugiego dnia finału I Forum Morskiego Radia Gdańsk.

Uczestnicy panelu „Port zewnętrzny i Port Centralny jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności polskich portów. Przekop Mierzei” rozważali możliwe szybkie tempo rozwoju, inwestycji, kierunki działania, a także sposoby finansowania polskich portów.

W debacie udział wzięli : Łukasz Greinke (prezes zarządu Portu Gdańsk), dr Michał Tuszyński (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia), Arkadiusz Zgliński (dyrektor Portu w Elblągu). Moderatorem debaty był redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl, Maciej Wośko,

Jesteśmy w szczególnym monecie, przełomowym monecie i odniesienia historyczne do II Rzeczpospolitej i powstawania portu w Gdyni są uzasadnione - to pokoleniowa szansa, by rozwinąć konkurencyjność polskich portów – mówił prowadzący debatę red. Macej Wośko.

Chodzi o wielki poziom inwestycji, z którymi mamy do czynie w polskich portach. Co zrobić aby te plany i projekty stały się realne? Wiele z nich jest już zapowiadanych m.in. w porcie w i w Gdyni i w Gdańsku, który już teraz jest trzecim portem na Bałtyku.

Logistyka jest prosta: czas i koszty. My musimy planować swój rozwój – jako zarząd portu jesteśmy odpowiedzialni za to, aby planować i stwarzać takie warunki naszym operatorom, aby chcieli inwestować swoje pieniądze w infrastrukturę. Przystąpiliśmy do opracowania koncepcji portu centralnego i wskazaliśmy potencjalne miejsce do rozwoju, również lobbowaliśmy za zmianami w ustawie, bo zależy nam na tym aby w części koszty związane z tymi inwestycjami mogły być ponoszone przez podmioty zewnętrzne – mówi Łukasz Greinke, prezes zarządu Portu Gdańsk.