Rozbudowa Portu Gdańskiego. "To nowe możliwości przeładunkowe"

- Rozbudowa terminala kontenerowego w Gdańsku i możliwości przeładunkowych to krok w stronę zbudowania największego portu przeładunkowego na Bałtyku. To logicznie uporządkowany proces budowy hubu transportowo-logistycznego na północy Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki obecny w poniedziałek w Porcie Gdańskim

Premier wziął udział w konferencji prasowej dot. ogłoszenia wyników postępowania konkursowego na zalądowienie obszaru morskiego w granicach administracyjnych Portu Gdańsk na wodach Zatoki Gdańskiej.

Największy terminal kontenerowy na Bałtyku DCT Gdańsk rozpocznie budowę trzeciego nabrzeża i placu składowego. Dzięki tej inwestycji, określanej jako Baltic Hub Terminal 3, możliwości przeładunkowe DCT Gdańsk wzrosną do 4,5 mln TEU (kontenerów 20-stopowych).

Baltic Hub Terminal 3 / autor: KPRM

To oczywiste, że towar, który tutaj wpływa jest tu oclony. Część cła zostaje w naszym budżecie i tu następują rozliczenia. Administracja łatwiej może czuwać nad spójnością procesu. (…) Ten port to nowe możliwości przeładunkowe. Trzeci etap rozbudowy portu, i czwarty który widzimy już na horyzoncie, to szansa, żeby stworzyć powiązaną sieć szlaków komunikacyjnych, które doprowadzą do zwiększenia potencjału Polski jako hubu. Dziękuję Markowi Gróbarczykowi za współpracę i za to, że rozwija logistycznie układ komunikacyjny. Dzięki temu Polska jest poważnym konkurentem dla zachodnioeuropejskich portów i oby tak było przez kolejne dekady - dodał Morawiecki.