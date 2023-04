Unia szykuje najazd na polski rynek telemedycyny

Czy obecnie jest za mała kontrola nad receptami wystawianymi przez internet? Co zrobić, by psychotropy nie były tak łatwo dostępne online, a jednocześnie by nie zablokować polskich firm, tylko tworząc miejsce dla analogicznych firm z UE? Gościem Maksymiliana Wysockiego jest Sławomir Stankiewicz, współzałożyciel i COO Receptomat.pl

Boom na telemedycynę spowodował, że pojawił się także proceder wystawiania recept bez realnej konsultacji z lekarzem. Głośno było również o tym, że młodzi z łatwością kupują przez interenet psychotropy. To prowadzi już do niebezpiecznych sytuacji. W sieci pojawiają się e-sklepy oferujące sprzedaż bez recepty leków, które w legalnym obrocie są dostępne jedynie na receptę, co jest czynem nielegalnym i karalnym – alarmuje serwis Prawo.pl. Jak podaje portal liczne też są strony internetowe, które proponują błyskawiczne wystawienie recepty na każdy dowolny lek, co choć nie jest ścigane z mocy prawa, budzi kontrowersje.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Izby Apterkarskiej powiedział: - W efekcie w Polsce w internecie, bez zachowania żadnych pozorów, można sobie załatwić wszystkie leki, które w aptece są przechowywane w sejfie. Umożliwiła to e-recepta, która skróciła odległość między pacjentem a lekarzem” – dodaje. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany, ale jak jednocześnie skomentował minister Niedzielski: nie można „wylać dziecka z kąpielą”, tzn. trzeba wykluczać z rynku nieetycznie działających lekarzy, ale nie ograniczać dostępu pacjentów do telemedycyny. Jest to o tyle trudna sytuacja, że portale z lekami zmniejszają kolejki do lekarza, choćby przez eliminowanie z kolejki ludzi tylko odnawiających daną receptę.

Czy jest to aż taki problem obecnie i co z tym należy zrobić? Przedstawiciel Receptomat.pl mówi wprost: są różne firmy stosujące różne metody tak jak różni bywają ludzie. A sam Receptomat dostaje przy tej okazji rykoszetem, bo automatem do wystawiania recept nie jest. Natomiast, nazwa okazała się tak nośna jak Paczkomaty z InPost, stąd wszystkie strony do wystawiania recept nazywa się dziś „receptomatami”.

Niewątpliwie w ostatnich czasach narosło dużo różnych mitów, które należy sprostować. Przede wszystkim Receptomat nie jest automatem do wystawiania recept. Jest to narzędzie, które wspólnie, z lekarzami, słuchając głosu pacjenta, opracowano, by udzielać konsultacji medycznych na odległość i wspierać pracę lekarza. Każda konsultacja, która jest przeprowadzona przez Receptomat jest konsultacją, za którą stoi lekarz – komentuje Sławomir Stankiewicz, współzałożyciel i COO Receptomat.pl. – Ponieważ ostatnimi czasy jest sporo informacji, że są przepisywane środki odurzające; my w receptomacie nie przepisyjemy psychotropów, środków uzależniających, leków z kategorii RPW i nigdy tego nie robiliśmy. Jest to zresztą nawet wprost wpisane w naszym regulaminie – dodaje.

Jak zaznacza, szara strefa dla uzyskiwania psychotropów bez konsultacji z lekarzem istnieje zarówno w świecie online jak i offline, i jest to głębszy problem.

70 proc. Polaków pozytywnie ocenia telemedycynę. 90 procent Polaków uważa, że system e-recept funkcjonuje bardzo dobrze.

Ważne w kontekście rozwoju telemedycyny i firm telemedycznych w Polsce jest obserwowanie trendów w Brukseli. Ta obecnie zmienia prawo i liberalizuje tak, by lekami można było handlować swobodnie i bez granic w ramach Unii Europejskiej. To może być zagrożenie dla suwerenności lekowej w Polsce, ale może też dawać możliwość zamawiania w Polsce teleporad i leków i podmiotów zagranicznych. Dlatego może być tak, że nadmiernie śrubując w tym zakresie prawo polskie wobec firm polskich, i tak za moment UE narzuci Polsce otwarcie granic dla firm telemedycznych i farmaceutycznych zagranicznych.

Warto rozwijać telemedycynę w Polsce w takim zakresie, by polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać i wychodzić na zagraniczne rynki, a nie żeby to zagraniczne rynki weszły na polski rynek, a do tego przy okazji mogły omijać polskie regulacji – dodaje dyrektor operacyjny Receptomat.pl

Zobacz cały Wywiad Gospodarczy: