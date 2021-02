WIDEO. InnogyGO! zrobiło STOP! Drożeją też nowe auta

Informacja o zakończeniu działania jedynej w Polsce wypożyczalni w pełni elektrycznych aut na minuty, innogyGO! zaskoczyła wiele osób. Marka kończy działalność w połowie marca. Samochody będą stopniowo wycofywane z ulic Warszawy. Czy coś nie działa w elektromobilności? Na pewno, chcąc - nie chcąc, winduje ona ceny nowych aut i to w sposób spektakularny. Maksymilian Wysocki rozmawiał o tym w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl z Andrzejem Popławskim, szefem projektu elektromobilności w InnogyGO

Podczas całego okresu funkcjonowania użytkownicy przejechali elektrycznymi BMW i3 ponad 7 mln kilometrów, dzięki czemu ograniczono emisję dwutlenku węgla o prawie 1000 ton. W usłudze zarejestrowało się ponad 100 000 osób. To tylko pandemia skutecznie pokrzyżowała świetnie zapowiadający się biznes, czy to coś więcej?

Nie mniej niż samo zakończenie działalności firmy wydaje się wątek wpływu elektromobilności na ceny nowych aut.

Ceny nowych aut vs elektromobilność

Dane Samaru potwierdzają nasze obserwacje. Według instytutu w ubiegłym roku ceny Suzuki wzrosły średnio o 14,1 proc. Wśród marek popularnych wyróżniają się też m.in.: Honda (+14 proc.), Mazda (+12,4 proc.) czy Citroen (+11,3 proc.).

O tym, jak ogromne koszty generuje dla przeciętnych nabywców wspierana przez władze UE „ekorewolucja” świadczy m.in. opracowane przez Samar zestawienie modeli, których ceny - w ubiegłym roku - podskoczyły najbardziej. Pierwszą trójkę zestawienia otwierają: Skoda Citigo (+ 121,6 proc!), Smart Forfour (+95,5 proc.) i Smart Fortwo (+74,7 proc.). We tych trzech przypadkach skokowy wzrost ceny spowodowany jest wycofaniem z oferty wszystkich wersji z silnikami spalinowymi.

Napędzany silnikiem elektrycznym samochód miejski jest obecnie blisko dwa razy droższy od jego odpowiednika z silnikiem o spalaniu wewnętrznym!

Jest to o tyle niepokojące, że na najtańsze - przynajmniej do tej pory - samochody nie zawsze decydują się zamożni klienci…

Elektromobilność w Polsce

Elektromobilność będzie tylko rosła. Ale stacji ładowania nadal jest jak na lekarstwo, nie są też na ogół uwzględniane w większości nowych inwestycji deweloperskich i budowy zbiorowej.

Zapowiedziane przez rząd dopłaty do punktów ładowania samochodów elektrycznych mogą przełożyć się na powstanie do 2025 r. 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania EV - szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Innogy w Polsce już od dłuższego czasu inwestuje w elektromobilność. To, że innogyGO! Postanowiliśmy w tym momencie zakończyć i ten projekt nie będzie rozwijany na ten moment, to nie znaczy, że z tej elektromobilności wyjdziemy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania naszej strategii w jaki sposób chcemy dalej w tym segmencie być. Na pewno chcemy być blisko tego, co jest naszym DNA, czyli energii elektrycznej i dostarczania tej energii do samochodów elektrycznych, czyli infrastruktura do ładowania samochodów, sprzedaż tej infrastruktury i publiczne ładowanie aut. W tym naprawdę jesteśmy mocni, zawsze byliśmy, tylko to jest mniej medialne – ocenia Andrzej Popławski, head of electromobility w InnogyGO!