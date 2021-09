Problemy z łańcuchami dostaw nie znikają

Środowa sesja wreszcie przyniosła wyrwanie się giełd w Europie z kilkudniowego marazmu. Z wyjątkiem giełdy we Frankfurcie, na której przez cały dzień dominowała podaż (DAX spadł o 0,07% pomimo otwarcia na wyraźnych plusach), widać było wyraźne ożywienie, które przyniosło zwyżki od 0,42% w Londynie (FTSE100) do 1,64% w Madrycie (IBEX)

Pomimo solidnych finalnych odczytów PMI na kontynencie coraz większy niepokój budzi wskaźnik niedopasowania produkcji do zamówień – w całej strefie euro miara była wyższa niż 24-letnie maksima odnotowane przed miesiącem. Oznacza to, że problemy łańcuchów dostaw nie noszą na razie znamion wygasania, a wizja uporczywej inflacji jest coraz wyraźniejsza. Pewnym przełomem było to, że po sierpniowych danych o HICP pierwsi członkowie Rady EBC zaczęli wczoraj głośno nawoływać do zapowiedzenia końca QE w strefie euro.

WIG20 wzrósł tym razem o skromne 0,13%, mWIG40 o 0,01%, a sWIG80 o 0,55%. Pomimo solidnych wzrostów Asseco (+6,08%), Allegro (+2,48%) oraz PKO BP (+1,47%), a także JSW (+3,62%), które wnosi jednak marginalne kontrybucje do indeksu, przewaga taniejących spółek na liście, a przede wszystkim przecena KGHM o -2,22% sprawiły, że sesja zakończyła się neutralnie. Surowce generalnie znajdowały się wczoraj pod silną presją. Poważnie taniała też ropa pod wpływem decyzji OPEC+, by utrzymać plan zwiększania produkcji. O ile ona w godzinach wieczornych rozpoczęła jednak silne odbicie, miedź od dołka oddaliła się na razie niewiele.

S&P500 zamknęło dzień wzrostem o 0,03%, a NASDAQ o 0,33%. Dane ADP z rynku pracy okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań (wzrost zatrudnienia 374 tys. vs. konsensus 640 tys.), ale po ich ostatnim rozjeździe ze statystykami BLS zaufanie inwestorów do nich ponownie spadło. Niespodziewanie wzrósł wskaźnik ISM dla przemysłu (59,9 pkt. vs. konsensus 58,5 pkt.).

Sesja w Azji wygląda dziś neutralnie, kontrakty futures sugerują lekko negatywne otwarcia w Europie. W ciągu dnia najciekawszymi statystykami będzie tygodniowy raport o wnioskach o zasiłek w USA, wieczorem wypowiadało się będzie dwóch członków FOMC (Bostic, Daly). Na GPW w centrum uwagi na pewno znajdzie się CD Projekt po opublikowanych wczoraj, znacznie lepszych od oczekiwań wynikach za 2Q2021.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion