W USA odbicie pomimo słabych danych

Piątkową sesje indeksy europejskie rozpoczynały na lekko ujemnych poziomach i niemal do końca dnia zarówno w Warszawie, jak i na głównych rynkach dominowała podaż

Spadki podstawowych indeksów od 0,12% (IBEX) do 1,08% (FTSE MiB) znajdowały uzasadnienie zarówno w zaskakująco słabej sprzedaży detalicznej z USA (-1,9% m/m vs. konsensus 0,0% m/m, dane odsezonowane), jak i rozczarowujących wynikach JP Morgan opublikowanych przed amerykańskim otwarciem. Bardzo słaby finisz roku u amerykańskich konsumentów dodatkowo pogarsza fakt, że dane nie są urealnione o inflację. Szczególnie źle wypadał sektor e-commerce (-8,7% m/m), natomiast na minusie znalazło się 10 z 13 kategorii handlu detalicznego.

Warszawa tym razem poddała się presji zagranicy – WIG20 zamknął się 1,02% niżej, mWIG40 stracił 0,87%, a sWIG80 0,70%. Tydzień na dużych spółkach i tak jest rewelacyjny, lekkie odreagowanie nie daje na razie wielkiego powodu do obaw. U jego źródeł znajdowały się banki, w szczególności PKO (-2,59%), które wniosło do głównego indeksu niemal cztery razy większą negatywną kontrybucję niż kolejne Allegro (-1,74%). Rentowności obligacji na krótkim końcu oddalały się od styczniowych szczytów. Opublikowany w ciągu dnia pełny odczyt inflacji CPI za grudzień nie przyniósł wielkich niespodzianek, o 8,6% r/r drożała żywność, paliwa o 32,9% r/r, a użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 11,2%. Inflacja w styczniu powinna być jeszcze nieco wyższa, od lutego obniży go rządowa tarcza 2.0.

S&P500 wzrosło finalnie w piątek o 0,08%, a NASDAQ o 0,59%. Odbicie względem poziomów z początku handlu ma raczej charakter „pomimo” niż jakiś istotny powód. NASDAQ wypadał lepiej niż szeroki rynek pomimo silnie rosnących rentowności, w czym zasługa m.in. wspomnianego JP Morgan. Jedyny bank w dziesiątce najważniejszych spółek S&P500 przeceniał się o 6,15% w wyniku pogorszenia forward guidance i najsłabszej od 2 lat kwartalnej niespodzianki jeśli chodzi o zysk netto. Podczas konferencji poruszano m.in. temat presji płacowej, ważnego składnika nadspodziewanie szybko rosnących kosztów. Rozczarowanie było jednak łagodzone przez świetny raport mniejszego Wells Fargo (+3,68%) i niekoniecznie zmieni poważnie pozytywną dla sektora narrację przed pierwszą podwyżką stóp.

Bilans sesji w Azji jest mieszany, z lekką przewagą pozytywów, większość indeksów znajduje się na plusach, w tyle pozostaje Hong Kong. PKB w Chinach w 4Q2021 wzrosło o 4,0% r/r (spadek z 4,9% r/r w 3Q2022), pozostając powyżej konsensusu, choć oczywiście mówimy tu o najniższym poziomie od pierwszej fali pandemii. Negatywnym zaskoczeniem była grudniowa sprzedaż detaliczna (1,7% r/r vs. konsenus 3,8% r/r), ale ważniejsza od niej jest decyzja o pierwszej od kwietnia 2020 r. obniżce głównej chińskiej stopy procentowej o 10 pb. Podczas gdy w ubiegłym roku wzrost wyniósł 8,1% (wypracowano go oczywiście w olbrzymiej części w pierwszej połowie roku), w tym oczekiwania oscylują wokół 5%. W krótkim terminie kluczowa pozostaje sytuacja na rynku nieruchomości – w grudniu inwestycje w sektorze spadły o kolejne 17% m/m, sprzedaż domów była 19,6% niższa niż przed rokiem. Sytuacja deweloperów się pogarsza, styczeń przynosi kolejne niewypłacalność lub obawy o nie, rentowności notują nowe rekordy. Największy deweloper w kraju, Country Garden, wycofał się w ubiegłym tygodniu z emisji obligacji zamiennych z powodu braku zainteresowania, akcje Sunac China spadały o 23% po nowej emisji akcji. Notowania sektora tracą ponad 1,5% w poniedziałkowym handlu.

Notowania kontraktów na amerykańskie indeksy lekko spadają, ale dzień w Europie zacznie się prawdopodobnie od plusów, rynek będzie równał do wzrostu indeksów za oceanem po zakończeniu piątkowego handlu. Sesja będzie zapewne dość spokojna z uwagi na obchody dnia Martina Luthera Kinga w USA.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion