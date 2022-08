Nerwowe zachowanie długu, giełdy spokojne

Globalne rynki akcji wzięły we wtorek kolejny dzień przerwy po silnych wzrostach kończących lipiec. Spośród głównych indeksów w Europie na plusie zamknął się tylko IBEX (+0,15%), ale spadki pozostałych w skali od -0,06% (FTSE100) do -0,42% (CAC40) praktycznie bez wyjątku okazywały się mniejsze niż straty na otwarciu. Dość neutralnie pomimo porannej przecny zachowywały się surowce, także miedź i inne metale przemysłowe, w szczególności wrażliwe na sentyment wokół Chin

WIG20 spadł o 1,32%, mWIG40 o 0,74%, wyłącznie sWIG80 zyskał marginalne 0,04%. Zgodnie z tym, co podejrzewaliśmy rano, największym obciążeniem dla głównego indeksu okazał się KGHM (-4,59%), ale za słabość na tle zagranicy odpowiadały też CD Projekt (-4,28%), LPP (-3,92%), PGE (-2,96%) czy PKO (-1,56%). W drugim szeregu zdecydowanie największym balastem okazało się ING (-5,09%), obok wspomnianego PKO i Santandera bank, który zapewne poniesie największy relatywny (względem tegorocznych zysków) koszt wakacji kredytowych.

S&P500 spadło o 0,67%, NASDAQ stracił 0,16%. W żaden sposób nie przekreśla to jednak kontynuacji odbicia, gdy weźmie się pod uwagę, że wypowiadające się wczoraj członkinie FOMC (L. Mester, M. Daly) bardzo kategorycznie tonowały gołębi odbiór ostatniej konferencji J. Powell’a. Pierwsza z nich, mieszcząca się w ścisłej czołówce najbardziej wpływowych członków Komitetu, stwierdziła m.in. że przed zakończeniem zacieśnienia chce zobaczyć „bardzo przekonujące dowody”, że presja inflacyjna słabnie. Reakcja Wall Street jest naprawdę niezwykle łagodna, gdy weźmie się pod uwagę, że rentowności amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych wzrosły wczoraj z 2,86% do 3,05%, a 10-letnich z 2,55% do 2,74%. W szczególności może cieszyć zachowanie NASDAQ sugerujące, że w obliczu zaprezentowanego w trakcie sezonu wynikowego dość pozytywnego forward guidance głównych spółek sektora technologicznego, wrażliwość indeksu na wahania stopy wolnej od ryzyka może słabnąć w drugiej połowie roku.

Rynki azjatyckie najwyraźniej przetrawiły wczorajszą wizytę Nancy Pelosi w Tajwanie pomimo dość nerwowej reakcji Chin (m.in. embargo na dostawy piasku, ryb i technologii od ponad 100 tajwańskich producentów). Giełdy chińskie dziś rosną, neutralnie ze wskazaniem na plus zachowują się też wskazania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy. Lekko słabnie dolar, drożeje miedź, co daje dość spójny pozytywny obraz początku sesji w Europie. Najważniejszą publikacją dnia będą wskazania ISM w amerykańskim sektorze usługowym. Wielkich emocji raczej nie należy spodziewać się po posiedzeniu OPEC+. Z uwagi na problemy z dostarczaniem umówionej produkcji przez większość członków kartelu dalsze luzowanie kwot niekoniecznie wpłynie na rynek, skupiony na twardych danych (co doskonale widać było w poniedziałek po doniesieniach o rosnącym wydobyciu surowca w Libii).

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion