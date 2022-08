Ropa najtańsza od lutego

Czwartkowa sesja ponownie budziła frustrację warszawskich inwestorów. Wprawdzie jej przebieg nie był równie pozytywny jak w środę, ale główne indeksy w Europie i tak notowały zwyżki od 0,03% (FTSE100) do 0,64% (CAC40), na co nakładało się pozytywne otwarcie, kontynuacja wzrostów do wczesnego przedpołudnia, a następnie ich korekta i zamknięcia w okolicy poziomów startowych

Na GPW zamiast tego zobaczyliśmy spadek WIG20 o 0,81%, mWIG40 o 1,67%, a sWIG80 o 0,36% przy obrotach przekraczających 1 mld PLN, niezbyt imponujących w kontekście ostatnich lat, ale w ostatnich miesiącach na tyle znaczących, by sugerować podać instytucjonalną, zapewne zagraniczną. Tak jak sugerowaliśmy wczoraj rano, głównym problemem były Pekao (-4,76%) oraz ING (-5,56%), ciągnące po słabych wynikach w dół cały sektor bankowy. Za jedyny pozytyw dnia można uznać reakcję warszawskich spółek technologicznych na odbicie NASDAQ – krajowe blue chipy, CD Projekt (+5,45%) i Allegro (+5,39%) ratowały głowny indeks, a Ten Square Games (+8,12%) był podmiotem, który wniósł najwyższą pozytywną kontrybucję do mWIG-u, w którym drożało tylko 9 spółek.

S&P500 spadło wczoraj o 0,08%, ale NASDAQ wzrósł o 0,41%. Ceny ropy WTI po raz pierwszy od lutego przebiły w dół barierę 90 $/b, obecnie notowana jest po 89,1 USD. Związany z tym dalszy lekki spadek rentowności obligacji był być może niewystarczający do wywołania większego ruchu, ale i tak traktujemy to jako pewną cezurę jeżeli chodzi o percepcję głównych zagrożeń dla rynku. Rekordy inflacji, przynajmniej w Europie, mogą być przed nami, natomiast nic w reakcji rynku surowców na pogarszające się perspektywy gospodarcze nie sugeruje, że spirala cenowa miałaby się utrzymać w przypadku głębszej recesji.

Rynki azjatyckie rosną dziś wraz z notowaniami kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy. Spodziewamy się pozytywnego początku sesji w Polsce i Europie. Na GPW odbicie powinien wspierać Orlen, publikujący rekordowe wyniki pomimo odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Polski gigant pod względem zachowania cen akcji pozostaje daleko w tyle za zagraniczną konkurencją, co jest jednym z argumentów sugerujących, że obawy o dalszą presję polityczną i regulacyjną są podstawowym źródłem niepewności wokół GPW. Bliska zeru stopa dotychczasowa stopa zwrotu w 2022 r. stoi w niezwykle jaskrawym kontraście z liczbami ze sprawozdania, oczekujemy, że spółka będzie dziś motorem lepszego zachowania warszawskiej giełdy. Bilans całego dnia powinien być powiązany z danymi z amerykańskiego rynku pracy, zwracamy jednak uwagę, że przy obecnych nastrojach odczyt niższy od oczekiwań zapewne zostanie odebrany pozytywnie, stanowiąc kolejne źródło optymizmu wokół dalszej polityki FOMC.

