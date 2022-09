Rosja przestaje kryć się z szantażem

Obchody Święta Pracy w USA i Kanadzie miały w poniedziałek ograniczać zmienność i stabilizować nastroje, ale w obliczu ograniczonej ilości napływających danych z innych segmentów rynku skupiły się one w całości na temacie kryzysu energetycznego oraz cen gazu. Dzień rozpoczął się od ich kolejnego gwałtownego skoku, wywołanego naturalnie informacjami, że dostawy poprzez Nord Stream nie zostaną wznowione i porzuceniem przez Dymitra Pieskowa jakichkolwiek prób udawania, że nie jest to ze strony Rosji narzędzie nacisku, mające na celu zniesienie lub ograniczenie sankcji. Później, pomimo korekty w trakcie dnia, parkiety strefy euro wygenerowały dość mizerne odbicia, na głównych rynkach obserwowaliśmy spadki od 0,62% (Stoxx 600) do 2,22% (DAX). Powrót nad poziom neutralny udał się natomiast w Londynie, gdzie przyszła premier Liz Truss zarysowała plany zamrożenia rachunków za prąd i energię na obecnych poziomach. Koszt takiego programu mógłby osiągnąć nawet 130 mld funtów. Po wyznaczeniu nowych dołkach rano względem dolara zaczęły umacniać się euro i funt, aktualny kurs EURUSD to 0,9960.

WIG20 spadł o 0,91%, sWIG80 o 0,38%, a mIWG40 zamknął się 0,27% wyżej. Duże ujemne kontrybucje do głównego indeksu wnosiły Allegro (-5,44%), PKO (-2,35%) oraz Kęty (-4,51%). Przecenę łagodziły PGNiG (+2,25%) i KGHM (+1,19%). Dobre zachowanie mWIG40 to zasługa Kruka (+1,98%), Budimexu (+2,88%), Tauronu (+3,55%), Develii (+7,31%) i Livechat (+4,49%).

Rynki azjatyckie zachowują się dziś w sposób mieszany, notowania kontraktów futures sugerują neutralne lub lekko ujemne otwarcie w Europie. Przy dość sprecyzowanych oczekiwaniach rynku przed czwartkowym posiedzeniem EBC wydaje się, że duży wpływ na sentyment mogą mieć dalsze informacje z frontu gazowego – należy spodziewać się planów kolejnych działań przed piątkowym szczytem organizowanym przez Czechy. Istotny będzie też odczyt amerykańskiego PMI w usługach. Ciekawie wygląda sytuacja na rynku ropy, która po decyzji OPEC i negatywnych informacjach z negocjacji z Iranem szybko zakończyła wzrosty i wydaje znowu znajdować się pod presją.

Czytaj też: Obajtek: Zima będzie ciężka dla Europy, bądźmy solidarni

Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion