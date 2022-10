Świetna sesja w USA, wysoka inflacja w Europie

Piątkowa sesja potoczyła się całkowicie po myśli byków

I tak przyzwoite notowania amerykańskich kontraktów futures, rozpoczynających próbę odbicia po publikacji wyników Amazona i Apple, przełożyły się na przeceny po otwarciu. Tradycyjnie w takich sytuacjach ruch w dół został jeszcze pogłębiony w pierwszej godzinie handlu, ale szybko znalazł dno. Później mieliśmy do czynienia z powolnym, ale systematycznym wzrostem, który przyniósł neutralne zamknięcie sesji. Najsłabsze spośród głównych indeksów FTSE100 spadło o 0,37%, najsilniejsze CAC40 wzrosło o 0,46%. Przez cały dzień stabilny pozostawał kurs EURUSD, pozostając w przedziale 0,994-0,998. Taki wynik dnia pomimo większej skali ruchu w górę w USA jeszcze przed zakończeniem europejskiego handlu należy uznać za sukces, zważywszy, że pierwsze październikowe dane inflacyjne z Europy znowu przyniosły falę negatywnych niespodzianek. W Niemczech CPI wzrosło do 11,6% r/r, wyraźnie powyżej oczekiwań ekonomistów (konsensus: 10,9% r/r). Jeszcze większa skala zaskoczenia miała miejsce we Włoszech, gdzie po szokującym miesięcznym wzroście cen o 3,5% m/m wskaźnik osiągnął poziom 12,8% r/r, oczekiwania przekroczyła również Francja (7,1% r/r). Jedyną pozytywną przeciwwagą była Hiszpania, gdzie roczna dynamika zaskakująco spadła z 8,9% r/r do 7,3% r/r. Choć ponownie pokazuje to, że obecny szok inflacyjny narastająco wynika z kryzysu energetycznego, z którego Półwysep Iberyjski jest częściowo wyłączony, w następstwie danych rynek wycenił błyskawicznie 20 pb podwyżek stóp w strefie euro więcej. Kolejny ruch o 75 pb staje się realną opcją, choć członkowie EBC pozostają na razie ostrożni z deklarowaniem utrzymania dotychczasowego tempa wzrostu stóp.

WIG20 wzrósł o 0,13%, mWIG40 o 0,35%, a sWIG80 o 0,60%. Obroty sięgnęły dawno niewidzianych 1,3 mld zł, za co odpowiadał Orlen (-0,07%, 590 mln zł obrotu). Był to kolejny dobry dzień dla banków (+1,08%), ale główny indeks był silnie obciążony przeceną Dino (-4,64%), KGHM (-1,68%) i LPP (-2,48%).

&P500 wzrosło o 2,46%, a NASDAQ o 5,87% po niezwykłej sesji, zakończonej praktycznie na lokalnych szczytach. O ile handel posesyjny w czwartek wskazywał jasno na silne zwyżki Intela po wynikach (+10,66%), zaskakująca okazała się fala popytu na Apple, które notowało ogromne wzrosty (+7,56%) mimo chłodnego początkowo przyjęcia raportu. O 4,02% drożał Microsoft, o 4,41% Alphabet. Skala posesyjnej wyprzedaży Amazona została zredukowana o niemal połowę (do -6,80%). Wzrostów nie hamowało nawet towarzyszące im silne odbicie rentowności, VIX (indeks strachu) spadł o 6%.

W godzinach porannych większość rynków azjatyckich rośnie, Nikkei o niemal 2%, ale ponownie obciążeniem okazują się Chiny. Notowania kontraktów futures na amerykańskie indeksy lekko się korygują, ale o ile skala przeceny nie przyspieszy w ostatniej godzinie przed początkiem sesji w Europie, otwarcia na kontynencie powinny mieć miejsce na plusach. Poniedziałek tradycyjnie będzie spokojniejszy z perspektywy publikacji wynikowych, ale kolejne trzy dni będą najbardziej aktywnym okresem sezonu w USA. To w ich trakcie zdecydują się losy obecnej fali wzrostowej, najważniejsza oczywiście okaże się środa i posiedzenie Fed. Z perspektywy technicznej po ubiegłym tygodniu sytuacja wydaje się niezwykle dobra, końcówka roku będzie zasilana silnym popytem ze strony samych spółek (buybacki). Kontynuacja ruchu w górę staje się poglądem konsensusowym, oczekiwania rewidują pesymistycznie wcześniej nastawione banki inwestycyjne (Goldman Sachs, Morgan Stanley). W Polsce najważniejszym punktem dnia będą dziś wstępne dane o inflacji, oficjalny konsensus mówi o jej wzroście z 17,2% r/r do 18,0% r/r, ale po danych piątkowych łatwo będzie na Halloween o liczby, które naprawdę przestraszą. . Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion