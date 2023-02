Czy w USA zbliża się koniec cyklu?

Wtorek przyniósł na rynkach europejskich dużą zmienność i dość wyraźne straty w pierwszej części dnia, ale w drugiej nastroje zdecydowanie się poprawiły

Na większości kontynentu wystarczyło to zaledwie do zamknięć w okolicy poziomów neutralnych – DAX i CAC40 zamknęły się symbolicznymi wzrostami po 0,01%, 0,17% straciły IBEX i FTSE100, 0,26% niżej zamknął się Stoxx 600. Wyraźnie wyróżniał się Mediolan, FTSE MiB notowało wzrost o okrągły 1,00%. Inflacja CPI we Francji wzrosła z 5,9% r/r do 6,0% r/r, ale w odróżnieniu od Hiszpanii było to zbieżne z oczekiwaniami, nieco niższa od prognoz była inflacja PPI. PKB w Czechach wzrosło o 0,4% r/r, nieco wyraźniej od oczekiwań, ale wciąż oznaczało to spadek w ujęciu k/k. Także wzrost w strefie euro był minimalnie wyższy od oczekiwań (1,9% r/r, 0,1% k/k). Dużo uwagi przyciągały informacje, że MFW podniosło po raz pierwszy od roku prognozy PKB dla globalnej gospodarki, oceniając, że ryzyko recesji w USA istnieje, ale się zmniejsza. Ekonomiści funduszu oczekują obecnie, że wzrost na świecie wyniesie w 2023 r. 2,9%, w USA 1,4%, a w strefie euro 0,7%. Zdecydowanie najsłabiej spośród krajów rozwiniętych wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie PKB skurczy się zdaniem funduszu o 0,6%. Wzrost według ekonomistów MFW może okazać się dodatni nawet w Rosji, w Chinach prognozowane jest jego odbicie z 3,0% w 2022 r. do 5,2%, szybciej niż w ubiegłym roku rosnąć powinna też gospodarka japońska (1,8%).

WIG20 wzrósł we wtorek o 0,66%, mWIG40 o 3,31%, a sWIG80 o 0,58%. Za fenomenalne zachowanie średnich spółek odpowiadało przede wszystkim Millenium, drożejące po wynikach o 11,89% i mające zbawienny wpływ na cały sektor (+2,93%), przede wszystkim Alior (+5,75%). Notabene, dobre zachowanie Włoch to głównie wpływ UniCreditu, który podniósł cel dywidendowy o 40% i drożał na GPW o 10,20% (a na głównym rynku o 12,3%). Zysk Millenium w 4Q2022 wyniósł 248,9 mln zł i był wyższy o 15,5% od oczekiwań. W głównym indeksie poza bankami wyróżniały się CD Projekt (+4,91%) oraz JSW (+5,33%). Rewelacyjnie wyglądała wczorajsza sesja w USA, gdzie S&P500 zamkneło się 1,46% wyżej, a NASDAQ o 1,67%, wymazując niemal w całości poniedziałkowe straty. Huśtawka nastrojów wokół posiedzena Fed trwa, rentowności amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych spadały z okolic 4,25% nawet do 4,18%. Lekko osłabiał się dolar. Wyraźnie drożały m.in. Amazon (+2,57%) i Alphabet (+1,96%).

Poprawa sentymentu jest dziś widoczna także w Azji, przede wszystkim w Indiach za sprawą informacji, że Gautamowi Adani’emu udało się uplasować problematyczną emisję akcji, która daje mu przynajmniej moment wytchnienia po turbulencjach ostatnich dni. Nie oznacza to, że należy po otwarciu spodziewać się dużych wzrostów w Polsce i Europie, oczekujemy otwarcia lekko powyżej poziomów neutralnych, nie mającego dużego znaczenia dla dalszego przebiegu sesji. W trakcie dnia poznamy finalne odczyty PMI, także ten z Polski, włoską inflację i HICP dla całej strefy euro (spodziewany jest spadek z 9,2% r/r do 9,0% r/r). Ukażą się także dane ADP z USA, a przede wszystkim ważny odczyt ISM z amerykańskiego przemysłu. Choć naturalnie nie będzie miał on wpływu na dzisiejszą retorykę Jerome’a Powella, może się okazać kluczowy z perspektywy europejskiego zamknięcia oraz amerykańskiego otwarcia. Najważniejszym pytaniem przed posiedzeniem wydaje się, czy prezes Fed zasygnalizuje zakończenie cyklu w marcu. Jeżeli tak, jastrzębia retoryka dotycząca drugiej połowy roku (brak obniżek) może okazać się drugorzędna.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion