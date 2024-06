Rynek nieruchomości w USA znów straszy

W Boliwii mamy nieudany zamach stanu, bez wpływu na walutę jednak. Szwecja nie zmienia stóp procentowych, a amerykański rynek nieruchomości znowu straszy inwestorów.

Szwecja nie zmienia stóp procentowych

Dzisiaj rano poznaliśmy decyzję banku centralnego w Szwecji. Główna stopa procentowa pozostała na poziomie 3,75 proc.. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynków, z drugiej strony waluty zareagowały przeceną korony. Powodem tej reakcji jest spadek oczekiwań względem inflacji na kolejne miesiące. Im niższe oczekiwania inflacyjne, tym większa szansa na dalej idące obniżki stóp procentowych. To właśnie te oczekiwania powodują, że kurs szwedzkiej korony osłabia się. Im niższe bowiem stopy procentowe, tym mniejsze jest zainteresowanie inwestorów.

Słabsze dane z amerykańskiego rynku nieruchomości

Wczoraj poznaliśmy dane na temat sprzedaży nowych domów w USA. Wynik 619 tysięcy w maju to drugi najgorszy wynik w ciągu ostatniego roku. Jest to też rezultat o 21 tysięcy poniżej oczekiwań. Różnica wynosi zatem ponad 3 proc., a to już dużo. Dlaczego sprzedaż domów jest tak istotnym wskaźnikiem? Poprzedni duży kryzys w USA, czyli ten z 2008 roku był silnie łączony właśnie z rynkiem nieruchomości. Powodem jest fakt, że załamanie na rynku nieruchomości może spowodować kolejne poważne problemy dla sektora finansowego. Wraz ze spadkiem zainteresowania zakupami mieszkań może się okazać, że wywoła to spadki cen, a z tego miejsca może zacząć się efekt domina.

Nieudany pucz w Boliwii

Wczoraj miał miejsce zamach stanu w Boliwii. Nieudany. Dla kontekstu jest to kraj trzy razy mniej ludny od Polski, za to trzy razy większy. Zamach miał miejsce w La Paz, nie jest to co prawda stolica, ale to w La Paz jest siedziba rządu. Finalnie próbę powstrzymała policja, która aresztowała generała Zuniga, który uchodził za głównego aktora tego spektaklu. Rozsądne byłoby pytanie, jak na to zareagowała waluta Boliwii. Problem w tym, że boliviano, bo tak nazywa się lokalny pieniądz, ma sztywny kurs względem dolara. W rezultacie nie mogło być widać paniki, która zwyczajowo pojawiała się po próbach zbrojnego przejęcia władzy.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 13:00 – Turcja - decyzja w sprawie stóp procentowych, 14:30 - USA - PKB, 14:30 - Czechy - decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski - główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl